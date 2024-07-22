Как очистить клавиатуру и стерилизовать вирусы и бактерии

Поддержание клавиатуры в чистоте имеет решающее значение для гигиены и функциональности. Время от времени клавиатуру нужно чистить, ведь так вы заботитесь не только о ее надлежащем состоянии, но и о своем здоровье.

Почему нужно чистить клавиатуру

Клавиатуры являются одними из самых грязных предметов в домах и офисах, на них часто собираются крошки и микробы, отмечает Техно 24. Исследования показывают, что 27% офисных клавиатур имеют достаточно высокий уровень загрязнения, чтобы представлять угрозу для здоровья.

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Несмотря на это, клавиатуры часто игнорируют во время уборки, позволяя микробам процветать. Домашнюю клавиатуру вашего ПК или лэптопа тоже следует должным образом чистить, ведь она аккумулирует не меньше грязи чем офисная. Но перед тем, как браться за чистку клавиатуры, следует учесть несколько важных моментов.

Общие меры предосторожности при чистке клавиатуры

Отключите клавиатуру от сети: Сперва отсоедините клавиатуру от компьютера, чтобы избежать лишних рисков поражения электрическим током и случайного набора текста. Переверните клавиатуру: переверните клавиатуру: Потрясите клавиатуру над мусорным баком или раковиной, чтобы удалить самые крупные куски мусора, которые могли скопиться между клавиш.

Для тщательной очистки рекомендуется использовать изопропиловый спирт (по крайней мере 70% концентрации). Смочите ватную палочку в раствор и протрите вокруг клавиш. В случае сильного загрязнения может потребоваться снятие клавиш. Этот метод эффективен, но требует осторожного применения.

Как почистить механическую клавиатуру

Если вы используете механическую клавиатуру, следует применить специальные щипцы для снятия клавиш. Также рекомендуем воспользоваться инструкцией от производителя вашей клавиатуры в которой указано, как правильно ее обслуживать.

Механические клавиатуры имеют сложные механизмы переключения. Для очистки используйте средство для снятия клавиш, ватные палочки и изопропиловый спирт. Снимите все клавиши, почистите вокруг переключателей и, при необходимости, замочите клавиши в мыльной воде. Тщательно высушите их перед повторной установкой. Если вы пролили жидкость, снимите колпачки клавиш и протрите их спиртом, чтобы предотвратить прилипание.

Стерилизация клавиатуры от бактерий и вирусов

Хотя спирт может убить микробы, другие методы также могут быть эффективными:

Специальные антибактериальные салфетки подходят для протирания клавиатуры, если они не содержат отбеливателя.

Стерилизационные палочки и ультрафиолетовый свет тоже можно применить для уничтожения бактерий и вирусов, эффективность доказана в исследованиях.

Также следует применять баллончик со сжатым воздухом, который поможет вам очистить пространство между клавишами от мелкого засорения.

Как почистить клавиатуру ноутбука

Ноутбуки часто имеют встроенные клавиши, что усложняет их очистку. Прежде чем удалять клавиши, обратитесь к документации производителя. Выключите ноутбук и отключите его от сети, а затем используйте чистящую жидкость для крупных частиц и изопропиловый спирт для пятен и баллончик со сжатым воздухом.

Как чистить клавиатуру ноутбука: смотрите видео

Как почистить клавиатуру Mac

Apple не рекомендует использовать влажные или аэрозольные спреи. Вместо этого слегка намочите ворсистую ткань и протрите клавиатуру. Для стойких загрязнений используйте ватный тампон с изопропиловым спиртом, не допуская намокания тампона.

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Как видите, клавишные панели накапливают грязь, но часто пользователи пренебрегают этим и не обслуживают клавиатуру, а грязь продолжает накапливаться, попадать на руки и распространяться. Так что теперь вы знаете, почему и как поддерживать клавиатуру гигиеничной и функциональной.