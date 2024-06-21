Планируете купить портативную зарядную станцию? Вот 6 ключевых факторов, на которые следует обратить внимание

Портативные зарядные станции – более тихая, легкая и бестопливная альтернатива генераторам. Кроме того, это практически единственная возможность иметь автономное питание, если вы живете в квартире.

Поскольку выбор портативной зарядной станции остается довольно непростой задачей, Техно 24 подготовило гайд, который состоит из шести важных факторов, на которые следует обратить внимание при покупке такой станции.

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Емкость аккумулятора

Емкость аккумулятора – важнейший аспект портативной электростанции. Большая емкость позволяет дольше использовать устройство на одном заряде.

Разные производители используют для измерения емкости аккумулятора разные показатели, такие как мАч (миллиампер-часы), А-ч (ампер-часы), Вт-ч (ватт-часы) и кВт-ч (киловатт-часы). Чтобы определить, как долго электростанция может работать с вашими устройствами, проверьте ее номинальную емкость в ватт-часах.

Например, батарея емкостью 40 000 мАч в 12-вольтовой системе равна 480 Вт-ч, что обеспечивает примерно 5 часов работы ноутбука мощностью 90 Вт-ч.

Технология аккумулятора

Тип аккумулятора существенно влияет на размер, вес, стоимость, скорость зарядки и производительность электростанции. Самые распространенные типы включают:

Свинцово-кислотные : Тяжелый, с коротким жизненным циклом и высоким уровнем саморазряда.

: Тяжелый, с коротким жизненным циклом и высоким уровнем саморазряда. Литий-полимерные (Li-Po) и литий-ионные (Li-Ion): Умеренный вес и жизненный цикл, экологически токсичны.

(Li-Po) и литий-ионные (Li-Ion): Умеренный вес и жизненный цикл, экологически токсичны. Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) (LiFePO4): Лучший вариант с высокой термической стабильностью, хорошей плотностью энергии и долгим сроком службы.

Вот таблица для сравнения каждого типа аккумулятора:

Свинцово-кислотные Литий-ионные (Li-ion) Литий-полимерные (Li-Po) Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) Плотность энергии Низкая Высокий Высокий Умеренный Жизненный цикл Низкий (200-500 циклов) Высокий (500-1000 циклов) Умеренный (300-600 циклов) Очень высокий (2000-3000 циклов) Вес Тяжелые Легкие Легкие Легкие Цена Низкая Высокая Высокая Высокая Безопасность Высокий риск утечки/разлива Безопасные, но могут перегреваться/гореть Умеренная, чувствительны к ударам Очень безопасный, термостойкие термостойкие Обслуживание Требует регулярного обслуживания Неприхотлив в обслуживании Почти не нуждается в обслуживании Почти не нуждается в обслуживании Эффективность Низкая (70-80%) Высокая (90-95%) Высокая (90-95%) Высокая (95%) Уровень саморазряда Высокий (5-15% в месяц) Очень низкий (1-2% в месяц) Низкий (3-5% в месяц) Очень низкий (1-3% в месяц) Воздействие на окружающую среду Высокий (токсичные материалы) Умеренный (токсичные материалы) Умеренный (токсичные материалы) Низкий (нетоксичные, пригодные для вторичной переработки)

Исходя из таблицы выше, LiFePO4 является лучшим типом аккумуляторов для портативных электростанций благодаря своей высокой термической стабильности, хорошей плотности энергии и эффективности, малому весу и длительному сроку службы.

Li-Ion и Li-Po аккумуляторы близки к ним, но являются умеренно токсичными для окружающей среды и имеют значительно меньший жизненный цикл по сравнению с LiFePO4 аккумуляторами.

Технология инвертора

Инверторы питания – это электрические компоненты, которые преобразуют постоянный ток вашего аккумулятора в переменный. Постоянный ток используется для зарядки портативных устройств, питающихся от аккумулятора, таких как телефон, планшет и наушники Bluetooth, тогда как переменный ток используется для питания более энергоемких устройств, таких как ноутбук, компьютер, телевизор и игровые приставки.

В общем, существует два типа инверторов: инверторы с чистой синусоидой и инверторы с модифицированной синусоидой.

Инверторы с чистой синусоидой обеспечивают чистые синусоиды, которые производят переменный ток.

Инверторы с модифицированной синусоидой используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), которая создает электронный сигнал, пытающийся имитировать чистый синусоидальный сигнал.

Если у вас высокочувствительное оборудование (например котел), единственным вариантом для вас должен быть инвертор с чистой синусоидой. Но если вы собираетесь использовать зарядную станцию только для питания компьютера, мониторов, консоли и телевизора, то электростанция с модифицированным синусоидальным инвертором будет прекрасно работать, экономя при этом немалые деньги.

Пиковая и непрерывная мощность

Понимание пиковой (импульсной) и непрерывной (номинальной) мощности является важным аспектом, особенно для энергоемких устройств, таких как холодильники или электроинструменты.

Большинство энергоемких устройств и оборудования требуют определенной пиковой или импульсной мощности, чтобы просто запустить и включить их. После включения они нуждаются в меньшей, но постоянной подачи энергии, известной как постоянная мощность или номинальная мощность.

Чтобы узнать, сколько пиковой и непрерывной мощности вам нужно от портативной электростанции, вот список типичных приборов и их номинальные мощности:

Прибор/оборудование Пиковая мощность Номинальная мощность Холодильник 2,200W 700W Воздушный насос 150W 50W Водный насос 2,100W 1000W Дрель-шуруповерт 850W 600W Автоматические гаражные 400W 400W Кондиционер 1,500W 500W Блендер 500W 350W Кофеварка/Чайник 1,600W 800W Проектор 270W 220W Игровой ПК 600W 400W

Выходные порты питания

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при покупке новой портативной зарядной станции, являются типы выходных портов, которые она имеет. Некоторые из наиболее важных выходных портов могут быть следующими:

USB-порты для зарядки: Желательно с подачей питания (PD) для быстрой зарядки.

Порт автомобильного зарядного устройства (12 В): Для работы с устройствами на 12 В.

Розетки питания (переменного тока): Некоторые станции предлагают функцию ИБП для плавного переключения питания.

Специальные разъемы : Специальные разъемы: Для сильноточных устройств, таких как стартер для запуска автомобилей, или питания устройств типа роутера, на станции может быть предусмотрено несколько отдельных специальных разъемов.

Хорошая зарядная станция должна иметь как минимум три USB-порта, две розетки и один полюс питания Anderson или автомобильный разъем.

Входные порты питания

Обратите внимание на несколько вариантов подзарядки станции, кроме стандартного зарядного устройства переменного тока, лучше, чтобы станция имела возможность зарядки от солнечных панелей и автомобильной зарядки.

Выход для питания от солнечных панелей особенно полезная для активного отдыха на природе или в чрезвычайных ситуациях вещь.

Возможность быстрой зарядки также является преимуществом, ведь это уменьшает время зарядки простоя и обеспечивая готовность вашей станции к работе в случае необходимости.

Благодаря калькулятору rewlogan/power , созданному украинским продакт дизайнером, вы сможете облегчить для себя процесс выбора зарядной станции. Вам просто нужно указать устройства, которые вы планируете заряжать или питать, отметить их мощность и желаемое время работы – калькулятор сам рассчитает приблизительное потребление и порекомендует конкретные модели станций.

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Перед покупкой убедитесь, что станция соответствует вашим основным потребностям. Избегайте ненужных функций, таких как NFC и беспроводная зарядка, если они не добавляют реальной ценности вашему использованию.

Сосредоточившись на этих шести ключевых факторах, вы сможете выбрать долговечную и надежную портативную электростанцию, которая обеспечит ваши устройства энергией в любое время и в любом месте.