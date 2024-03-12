Правильно ли вы заряжаете свой смартфон - вот что нужно делать

Мы все через это проходили: искать зарядное устройство, когда телефон вот-вот выключится. Несмотря на удобство, то, как мы заряжаем наши смартфоны, может существенно повлиять на срок их работы. Как и везде, в этом деле нужна дисциплина и сейчас вы поймете зачем.

Литий-ионные аккумуляторы, рабочие лошадки большинства смартфонов, со временем деградируют. Соблюдение правил зарядки может замедлить этот процесс, максимально увеличив срок службы аккумулятора и потенциально сэкономив расходы на его преждевременную замену. Вот несколько ключевых советов и предостережений от 24 Канала, которые помогут сохранить ваш телефон заряженным и здоровым немножечко дольше.

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Как правильно заряжать смартфон

Придерживайтесь диапазона 20 – 80. Стремитесь поддерживать уровень заряда аккумулятора телефона в диапазоне от 20% до 80%. Частое пополнение заряда в этом диапазоне лучше, чем полная разрядка аккумулятора и его полная зарядка после этого. Сегодня на большинстве смартфонов вы можете установить оповещение по достижении отметки в 20% заряда, которое будет сообщать вам, что время зарядить смартфон настало. Кроме того, немало современных смартфонов поддерживают режимы интеллектуальной зарядки, которые автоматически выключают процесс зарядки при достижении 80%.

Откажитесь от ночной зарядки. Смартфону нужно один-два часа, чтобы зарядиться полностью. Если оставить телефон включенным в сеть вечером, это может привести к перегрузке аккумулятора. Он будет медленно разряжаться, а потом снова заряжаться до 100% и так всю ночь и утро, пока вы спите. Если возможно, отсоедините его, когда заряд достигнет желаемого уровня. Некоторые телефоны имеют встроенные функции контроля состояния аккумулятора, которые могут оптимизировать режим зарядки и растянуть его на всю ночь до времени, когда вы просыпаетесь. Если у вас есть такой режим, активируйте его в разделе "Батарея".

Избегайте перегрева. Чрезмерная температура – враг аккумуляторов. Не заряжайте телефон в жаркой среде, также не следует использовать "тяжелые" приложения во время зарядки, такие как игры, которые потребляют много ресурсов и дополнительно нагревают устройство. Если во время зарядки телефон сильно нагревается, снимите чехол и дайте ему остыть.

Пользуйтесь оригинальными зарядками. По возможности используйте оригинальное или сертифицированное зарядное устройство от известного бренда. Дешевые зарядки из "Авроры" и магазинов "Все по 5 гривен" могут не регулировать напряжение должным образом, а это может привести к повреждению аккумулятора.

Важные предостережения

Не допускайте попадания в зарядный порт пыли, ворса или мусора. Он может препятствовать надлежащему соединению и привести к перегреву.

Никогда не подключайте мокрый телефон к зарядному устройству. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем заряжать его. Воспользуйтесь для этого специальными наполнителями, которые поглощают влагу вроде силикагеля.

Толстые чехлы с ворсистой подкладкой могут задерживать тепло во время зарядки. Если ваш телефон нагревается во время процесса зарядки, подумайте об использовании более тонкого чехла или вообще снимите его на время зарядки, как мы рекомендовали выше.

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Следуя этим простым советам и избегая распространенных ошибок, вы сможете значительно продлить время работы аккумулятора вашего смартфона. Помните, что здоровый аккумулятор обеспечивает более долгую жизнь вашего смартфона и меньше стресса для вас.