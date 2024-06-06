Как раздать интернет с телефона на компьютер

Во время отключений электроэнергии WiFi может быть недоступен, если вы не настроили его для работы без света. В этом случае модемом для доступа в интернет с компьютера может легко выступать ваш смартфон. Как же его подключить?

Для того чтобы все работало, вам, конечно же, нужно подключить соответствующий тариф у своего оператора. Обратите внимание, что вам, вероятно, не хватит лимита нескольких гигабайтов для ежедневного использования в 2024 году. Объемы данных, которые передают при среднестатистическом просмотре страниц (особенно с рекламой) сегодня достаточно велики. Поэтому всего за несколько часов можно потерять примерно 3-5 гигабайт трафика. Лучше всего подойдет безлимитный тариф, но он будет стоить вам дороже.

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Как раздать интернет на Android

У разных моделей телефонов процесс настройки может немного отличаться, но суть и примерный порядок действий всегда остается одинаковой.

Для начала, включите мобильный интернет. Как правило, это можно сделать со шторки меню сверху, отдельного виджета на рабочем столе (в некоторых смартфонах) или в Настройках, отвечающих за SIM-карты и мобильные сети.

В Настройках, которые будут находиться рядом с предыдущим, найдите меню точки доступа WiFi. Это также можно сделать в той же шторке меню, которая появляется, если провести пальцем с верхнего края экрана вниз. Иконка будет выглядеть как привычная пиктограмма WiFi, но с дополнительным элементом. Включите Точку доступа.

Рекомендуем также пройтись по настройкам Точки доступа, чтобы установить название сети и пароль к ней, ведь без пароля посторонние смогут подключаться и замедлять вашу сеть.

После этого на вашем компьютере с WiFi просто проведите поиск доступных соединений и подключитесь с паролем.

Вы также можете сделать это через провод, если интернет вам нужен на ПК, который не имеет WiFi-модуля. Для этого подключите смартфон через провод к компьютеру, а затем в меню Точки доступа выберите опцию USB-модем. Далее на компьютере подключитесь к нужному соединению, выбрав пиктограмму интернет-доступа на панели задач и выбрав "Настройки сети и интернета". В списке вы увидите доступный вам модем.

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Как раздать интернет на iPhone

На смартфонах Aple это называется хот-спот. Функция "Собственный хот-спот" находится в разделе Параметры (или Параметры – Сотовые данные в некоторых версиях iOS). Коснитесь "Создать Собственный хот-спот" или "Разрешить соединение всем". Ниже задайте пароль, во избежание несанкционированного доступа.

Если другое устройство не видит ваш смартфон, попробуйте функцию ниже "Максимизировать совместимость" – она улучшает ситуацию для старых устройств.

Если iPhone настроен на использование двух SIM-карт, Собственный хот-спот использует номер, выбранный для сотовых данных.

Вы можете подключить Mac или ПК к хот-споту с помощью Wi-Fi или кабеля USB.