Как сделать скриншот на компьютере Mac с помощью встроенных функций и сторонних приложений

Независимо от того, хотите ли вы сделать скриншот всего экрана или вырезать его часть, macOS позволяет сделать это легко. Вы можете использовать комбинации клавиш, встроенное приложение "Снимок экрана" или загрузить бесплатные сторонние программы для этого. Ниже мы подробно объясним каждый метод.

Создание скриншотов на Mac с помощью комбинаций клавиш

Самый быстрый способ сделать снимок экрана на компьютере Mac – это воспользоваться комбинациями клавиш, рассказывает 24 Канал. Существует три основные комбинации клавиш, каждая из которых помогает сделать снимок экрана по-разному.

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Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас включена функция комбинаций клавиш.

Перейдите в "Системные настройки"; Выберите "Клавиатура"; Далее "Комбинации клавиш"; Найдите "Снимки экрана"; Установите флажок в списке и нажмите кнопку "Готово".

Создание скриншота всего экрана на Mac

Чтобы сделать скриншот всего экрана вашего Mac, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Cmd + Shift + 3.

После этого в правом нижнем углу экрана появится изображение.

Вы можете нажать на изображение, чтобы отредактировать, подписать или удалить скриншот.

Вы можете добавить текст, эскизы, фигуры и даже свою подпись.

Вы можете ничего не делать и позволить снимку автоматически сохраниться на рабочем столе. macOS по умолчанию сохраняет изображения в формате PNG. (Если нужно, вы можете настроить Mac на сохранение скриншотов в формате JPG).

Как сделать снимок нужной части экрана

Чтобы сделать скриншот определенного участка экрана вашего Mac, нажмите комбинацию клавиш Cmd + Shift + 4. Обратите внимание, что ваш курсор превратится в значок перекрестия. Просто щелкните в нужном месте и перетащите его на часть экрана, которую вы хотите захватить.

Во время выделения удерживайте клавишу Shift , если вы хотите ограничить корректировку осью X или Y.

, если вы хотите ограничить корректировку осью X или Y. Чтобы пропорционально изменить размер выделенного фрагмента относительно центра, удерживайте клавишу Option .

. Если вы хотите переместить выделение, удерживайте клавишу Пробел.

Передумали делать снимок экрана? Не беда. Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить действие. А когда вы будете довольны выделением, отпустите трекпад или мышь.

Как сделать снимок окна программы

Если вы хотите скопировать захваченное изображение в буфер обмена вместо того, чтобы сохранить его, нажмите комбинацию клавиш Control + Cmd + Shift + 4.

Хотите сделать снимок экрана активного окна программы?

Сначала нажмите комбинацию клавиш Cmd + Shift + 4. Затем нажмите Пробел, и вы увидите, как перекрестие превратится в камеру. Активное окно будет выделено, и если вы нажмете на камеру, вы получите скриншот активного окна. Перед нажатием вы также можете переместить фокус камеры на другое окно.

Встроенное приложение "Снимки экрана"

Если вы предпочитаете более простой подход, вы можете воспользоваться предустановленным инструментом для создания скриншотов на Mac, который называется "Снимок экрана".

Чтобы получить доступ к программе, перейдите в Finder > Программы > Утилиты > "Снимок экрана".

Вы можете воспользоваться комбинацией клавиш Cmd + Shift + 5,, чтобы вызвать приложение.

В программе "Снимок экрана" есть три инструмента, которые выполняют те же действия, что и клавиатурные сокращения, о которых мы говорили выше:

Сделать снимок всего экрана,

Сделать снимок выделенного окна,

Сделать снимок выделенной части.

Чтобы сделать снимок экрана с таймером, нажмите кнопку Параметры и выберите 5 или 10 секунд. Затем нажмите кнопку "Сделать снимок", чтобы запустить таймер обратного отсчета.

Стандартная утилита "Снимок экрана" также служит простой программой для записи экрана на вашем Mac.

Как сделать скриншот на Mac с помощью Preview

Программа "Предварительный просмотр" (Preview) на вашем Mac также позволяет делать скриншоты файлов, которые можно открыть, например, изображений и PDF-файлов.

Преимущество использования Preview для создания скриншотов заключается в том, что с каждым новым снимком вы можете изменять формат файла и сохранять его на своем компьютере. Конечно, вы также можете мгновенно редактировать снимки экрана в предварительном просмотре, прежде чем сохранять их.

Чтобы сделать снимок экрана в Preview, выберите "Файл" > "Сделать снимок экрана".

Опять же, вы можете сделать скриншот всего экрана, его части или открытого окна. К сожалению, в Preview нельзя создавать скриншоты с привязкой ко времени.

Сторонние инструменты для создания скриншотов на Mac

Хотите больше возможностей, которых нет во встроенных инструментах для создания скриншотов на вашем компьютере Mac? Вы можете попробовать одну из этих бесплатных программ сторонних разработчиков, чтобы сделать снимок экрана на вашем Mac.

Snip My

Snip My имеет несколько вариантов создания скриншотов по времени. Вы можете выбрать задержку создания снимка экрана от 1 до 15 секунд. Программа также позволяет создавать скриншоты нескольких экранов.

iScreen Shoter

В платной подписке вы также можете сделать круговой снимок экрана.

Кроме обычных функций создания скриншотов, iScreen Shoter поставляется с инструментом оптического распознавания символов (OCR). Если вам нужно извлечь текст из определенного изображения, вы можете сделать снимок экрана, а затем отсканировать текст с помощью этой программы, чтобы скопировать его в буфер обмена и вставить в другое место.

Awesome Screenshot

Awesome Screenshot – одно из лучших расширений Chrome для создания скриншотов, которое также имеет полноценное приложение для пользователей Mac.

Уникальной особенностью десктопной программы является то, что она поставляется с палитрой цветов, поэтому если вы делаете скриншот и вам нужно использовать тот же цвет с другого изображения, просто воспользуйтесь палитрой, чтобы определить цветовой код.

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Для создания скриншотов на Mac можно использовать различные комбинации клавиш и программы – от встроенных инструментов до сторонних решений. Лучший вариант зависит от того, что именно вам нужно сделать.

В редких случаях снимок экрана может не захватить все элементы пользовательского интерфейса macOS. В таких ситуациях обходным путем будет запись экрана вашего Mac, а затем создание снимка экрана из видео.