Ваш смартфон сможет работать дольше во время отключений света: вот как подготовиться

Перебои в электроснабжении могут вернуться уже в ближайшее время. Когда нет электричества, зарядить смартфон становится сложно и к этому следует подготовиться, ведь это одно из основных средств связи на сегодня.

Чтобы помочь вам обеспечить повышенную автономность для своего смартфона, Техно 24 имеет несколько практических советов. Следуя им вы сможете сэкономить заряд аккумулятора и сохранить функциональность телефона.

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Используйте режим энергосбережения

Один из самых простых способов продлить время работы аккумулятора – включить режим энергосбережения. Всего одним нажатием ваш смартфон автоматически отключит ряд функций, которые разряжают аккумулятор. Некоторые смартфоны даже предлагают различные уровни энергосбережения, что позволяет вам выбрать, насколько вы хотите ограничить функциональность.

Если вы не планируете совершать или принимать звонки, переведите телефон в "Режим полета". Это выключит все сетевые коммуникации, которые являются основными источниками разряда аккумулятора, хотя WiFi все равно можно будет включить вручную, если это необходимо.

Отключите ненужные функции

Многие смартфоны поддерживают две SIM-карты, но вторая SIM-карта часто является резервной и не является необходимой. Отключение одной SIM-карты может уменьшить использование заряда аккумулятора.

Кроме того, следует выключить Bluetooth, NFC, GPS и другие функции, которые могут работать в фоновом режиме. Эти настройки обычно можно найти в верхнем выпадающем меню на большинстве устройств.

Оптимизация настроек экрана

Экран вашего смартфона является одним из крупнейших потребителей заряда аккумулятора. Чтобы минимизировать его влияние, уменьшите частоту обновления экрана – современные смартфоны часто поддерживают высокую частоту обновления до 120 Гц, что увеличивает энергопотребление.

Эффективное управление приложениями

Переход на более низкую частоту обновления, включение ночного режима, уменьшение яркости и отключение автоповорота – все это поможет продлить срок службы аккумулятора.

Удалите все ненужные программы, особенно те, которые постоянно работают в фоновом режиме, отправляя уведомления или обновляя информацию в режиме реального времени. Вместо того, чтобы использовать специальные программы, попробуйте получить доступ к сервисам через мобильный браузер, который может заменить несколько программ и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы проверить, какие приложения потребляют больше всего энергии, перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Использование аккумулятора".

Здесь вы увидите подробный список программ, которые потребляют много энергии, и сможете остановить или удалить те из них, которые вам не нужны.

Также отключите настройки автозагрузки, автоматического обновления и синхронизации, особенно если у вас несколько учетных записей.

Для пользователей Android перейдите в "Настройки" > "Учетные записи и синхронизация".

Для пользователей iOS перейдите в "Настройки" > "App Store" > "Обновить приложения".

Отключение распознавания голоса и других функций

Программы распознавания голоса, такие как Google Assistant или Siri, постоянно прослушивают команды, что приводит к истощению заряда аккумулятора. Отключение этих функций может помочь сэкономить энергию.

На Android перейдите в приложение Google, нажмите на свой аватар, выберите "Настройки" > "Помощник Google" > "Хорошо, Google" и выключите переключатель.

Пользователи iOS могут перейти в "Настройки" > "Siri и поиск" или "Siri и диктовка", чтобы отключить голосовые команды.

Кроме того, отключение вибрации и избежание активностей, требующих много заряда аккумулятора, таких как просмотр видео или игры, могут существенно уменьшить потребление энергии.

Подготовьтесь к критическим ситуациям с электропитанием

Если ситуация с энергоснабжением станет критической, активируйте самый строгий режим энергосбережения, переведите телефон в режим полета и свяжитесь с близкими, чтобы договориться о плане действий. Подумайте о том, чтобы записать важные телефонные номера на бумаге на случай, если батарея вашего телефона полностью разрядится.

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Следуя этим шагам, вы сможете максимально эффективно использовать батарею смартфона во время отключения электроэнергии и оставаться на связи как можно дольше.