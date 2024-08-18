Астронавты Starliner застряли на МКС до 2025 года: как они могут скоротать время в космосе

Экипаж космического корабля Starliner компании Boeing Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс скорее всего останутся на борту Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Пока не совсем понятно чем они будут заниматься в ограниченном пространстве с другими астронавтами время которых расписано поминутно.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на МКС 5 июня, должны были провести неделю, выполняя рутинные обязанности перед возвращением на Землю, информирует Техно 24.

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Однако осложнения с их космическим кораблем Boeing Starliner могут оставить их на орбите до февраля, а это почти 8 месяцев.

В NASA еще не приняли решение относительно их следующего шага, что оставляет астронавтов с неожиданным количеством свободного времени. Хотя NASA, несомненно, будет занимать Уилмора и Уильямса разнообразными задачами, все же у них останется очень много времени для себя.

Вот несколько креативных способов, как могут астронавты развлечь себя в ожидании дальнейших инструкций от NASA.

Марафонские тренировки

МКС оборудована тренажерным залом, и астронавты обязаны тренироваться по два часа в день, чтобы противодействовать воздействию микрогравитации на их тела. Имея много свободного времени, Уилмор и Уильямс могли бы тренироваться для марафона, который, возможно, будет легче выдержать в космосе, а после возвращения на Землю – улучшить рельефность мышц.



Астронавтка Саманта Кристофоретти тренируется на МКС / Фото ESA

Уборка МКС

Уборка может быть очень терапевтическим занятием и астронавтам есть чем заняться на МКС в этом плане. Отполировать и почистить оборудование на станции никогда не будет лишним. Это задание не только поможет скоротать время, но и поможет им принести дополнительную пользу экипажу МКС.

Вот как выглядит уборка на космической станции: смотрите видео

Киномарафон

Астронавты также могут устраивать киномарафоны. Например, можно изучить полное собрание произведений такого известного режиссера, как Акира Куросава, или пересмотреть культовые ленты в жанре научной фантастики. "2001: Космическая одиссея" на борту МКС должно быть уникальным опытом. Это занятие может стать приятным отдыхом от ограничений на станции.



Просмотр кинофильмов на МКС / Фото NASA

Для длительных миссий такие вещи, как музыка и фильмы, считаются основной психологической поддержкой экипажа. На борту МКС есть сервер с цифровой библиотекой фильмов и телесериалов, которые экипаж может просматривать перед сном (период между рабочим днем и сном), чтобы расслабиться и наладить связь друг с другом,

– рассказал специалист NASA Роберт Фрост.

Медитация

"Плавание" в воздухе в условиях микрогравитации может предложить уникальную и успокаивающую среду для медитации. Уилмор и Уильямс могли бы использовать это время, чтобы попрактиковаться и усовершенствовать свои техники медитации, найти внутренний покой среди звезд.

Тем более с таким видом на Землю, который открывается с сегмента станции Купол.



Вид на Землю с МКС / Фото NASA

Социальные сети

Работа с общественностью, особенно со школами, является важной частью миссии МКС. Астронавты могли бы использовать свое длительное пребывание на МКС, чтобы усилить свое присутствие в социальных сетях.

Они могли бы участвовать в различных мероприятиях, например сессии вопросов и ответов, которые периодически проводят астронавты на станции для аудитории на Земле.

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Кроме всего вышеупомянутого, астронавты могли бы занять себя рядом других дел: книги, подкасты, аудио или видео лекции и прочее. Хотя ситуация может быть далекой от идеальной, все эти активности могут помочь экипажу Starliner полезно провести время, чтобы оставаться развлеченными и продуктивными во время их длительного пребывания на МКС.