МИД раскрывает интересные детали о создании Виктории Ши, первого цифровой личности

Министерство иностранных дел Украины недавно представило первое в Украине цифровое лицо на основе искусственного интеллекта, которое будет официально комментировать консульскую информацию для СМИ и граждан. Виктория Ши создана на основе реального человека, а за ее разработкой стоит много интересных деталей.

Как это было

Как известно, Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась стать прототипом для ИИ-представительницы. Команда проекта оцифровала ее с помощью камер.

Как все начиналось Цифровой аватар Виктория ИИ стал представителем по консульским вопросам в МИД Украины

В МИД отмечают, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши.

В презентационном ролике, в котором мы познакомились с этой технологией, цифровое лицо говорит: "Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагирования на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости".

Первое обращение Виктории Ши: видео

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования - это "прежде всего экономия времени и ресурсов МИД", ведь теперь не нужно отвлекать от работы реальных дипломатов, которые могут быть в это время более эффективными и фокусироваться на задачах по оказанию помощи гражданам.

Министр отметил, что активное использование ИИ-технологий в работе МИД - это не прихоть, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

Создание цифровой консульской представительницы — это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои возможности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире,

– говорит министр.

Технология надежно защищена

Министерство иностранных дел предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. Например, на каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. Если QR-код отсутствует или направляет на любой другой сайт, видео не является достоверным.

Кроме того, консульская представительница не является заменой спикера МИД Украины. После завершения срока пребывания на этой должности Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение вакансии. Победитель уже определен и проходит процедуры спецпроверок.

Кто стоит за проектом

Проект консульской ИИ-представительницы МИД Украины реализован командой ОО "The Game Changers" при содействии ОО "Nazovni Tech".

Ранее благодаря партнерству с ОО "The Game Changers" уже был создан успешный VR-проект МИД Украины "Living the War", который с помощью очков виртуальной реальности погружает иностранцев в любой точке мира в реальность российской агрессии и помогает консолидировать поддержку Украины за рубежом.