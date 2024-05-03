Як це було

Як відомо, Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре, яка погодилася стати прототипом для ШІ-представниці. Команда проєкту оцифрувала її за допомогою камер.

Як усе починалося Цифровий аватар Вікторія ШІ став представником з консульських питань в МЗС України

В МЗС наголошують, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

У презентаційному ролику, в якому ми познайомилися з цією технологією, цифрова особа каже: "Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини".

Перше звернення Вікторії Ші: відео

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це "насамперед економія часу та ресурсів МЗС", адже тепер непотрібно відволікати від роботи реальних дипломатів, які можуть бути в цей час більш ефективними та фокусуватися на завданнях з надання допомоги громадянам.

Міністр наголосив, що активне використання ШІ-технологій у роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

Створення цифрової консульської представниці — це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі,

– каже міністр.

Технологія надійно захищена

Міністерство закордонних справ передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. Наприклад, на кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. Якщо QR-код відсутній або спрямовує на будь-який інший сайт, відео не є достовірним.

Крім того, консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення вакансії. Переможець уже визначений і проходить процедури спецперевірок.

Хто стоїть за проєктом

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України реалізований командою ГО "The Game Changers" за сприяння ГО "Nazovni Tech".

Раніше завдяки партнерству з ГО "The Game Changers" вже був створений успішний VR-проєкт МЗС України "Living the War", який за допомогою окулярів віртуальної реальності занурює іноземців у будь-якій точці світу в реальність російської агресії та допомагає консолідувати підтримку України за кордоном.