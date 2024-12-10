Windows 11 таки разрешили устанавливать на несовместимые компьютеры

Несмотря на предыдущие ограничения, которые были озвучены не так давно, корпорация Microsoft теперь предоставляет пользователям официальные инструкции по установке Windows 11 на неподдерживаемые устройства.

Напомним, что ранее компания отмечала на том, что Windows 11 будет доступна только на устройствах с модулем Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Теперь же Microsoft изменила свое решение, но с одним важным условием, сообщает 24 Канал.

А тем временем Windows 10 становится все более популярным, хоть до его закрытия осталось меньше года

Новые рекомендации, опубликованы на официальной странице поддержки Microsoft, подробно описывают, как пользователи могут обойти проверку совместимости и установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование.

Однако Microsoft отмечает, что делать это не рекомендуется. Компания предупреждает, что пользователи могут столкнуться с:

нестабильностью системы,

проблемами совместимости,

отсутствием критически важных обновлений безопасности.

Согласно заявлению Microsoft, пользователи, которые попытаются установить Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры, увидят следующее сообщение:

Этот компьютер не соответствует минимальным системным требованиям для запуска Windows 11. Установка Windows 11 на этот компьютер не рекомендуется и может вызвать проблемы с совместимостью. Если вы продолжите, ваш компьютер больше не будет поддерживаться и не сможет получать обновления. Выбрав "Принять", вы подтверждаете, что прочитали и соглашаетесь с этим сообщением.

Это сообщение четко указывает на то, что пользователи должны взять на себя полную ответственность за любые проблемы, возникающие вследствие установки операционной системы на неподдерживаемое оборудование.

TPM 2.0 больше не является жестким барьером

Одним из самых противоречивых требований к Windows 11 было обязательное наличие чипа TPM 2.0 – функции безопасности, предназначенной для защиты конфиденциальных данных. Изначально это требование исключало возможность получения обновления для многих старых, но все еще функциональных компьютеров. Однако, последний шаг Microsoft эффективно смягчает эту позицию, позволяя пользователям обойти требование TPM 2.0.

Хотя Microsoft не предоставила пошаговых инструкций по процессу установки, считается, что пользователи смогут выполнить обновление с помощью Центра обновления Windows и программы Проверка работоспособности компьютера.

Если система обнаружит, что устройство не соответствует минимальным требованиям Windows 11, на рабочем столе появится водяной знак, а в программе "Настройки" появится предупреждение. Пользователи могут удалить этот водяной знак, отредактировав реестр Windows, хотя неопытным пользователям не рекомендуется этого делать.

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Хотя такое решение дает пользователям больше свободы, оно также перекладывает на них груз ответственности. Пользователи, устройства которых не поддерживаются, теперь должны учитывать риски потенциальной нестабильности системы и уязвимости системы безопасности против желания получить доступ к новейшим функциям Windows.