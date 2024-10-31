Смартфон оповестит вас о стуке в дверь, плаче ребенка или сигнализации – вот как это настроить

Операционная система Android превращает ваш смартфон в многофункциональное устройство с возможностями, о которых вы даже не догадывались. Например устройство может "услышать" когда кто-то стучит в дверь и оповестить вас об этом – полезно, если вы в другой комнате работаете в наушниках. Но это далеко не все возможности.

Редакция Техно 24 разобралась в том, как работает функция "Оповещение о звуках" и как она может быть полезной в домашних условиях.

Полезно Не работает сенсорный экран на смартфоне: как исправить ситуацию

Оповещения на смартфон, когда кто-то стучит в дверь (и не только)

Ваш смартфон способен оповестить вас о различных звуках в окружении. Это одна из функций, которая помогает людям с инвалидностью, например тем, которые имеют проблемы со слухом, понять, что в их двери кто-то стучит, или же в квартире лает собака или плачет ребенок.

В общем гаджет может распознать немало звуков, среди которых:

Дымовая и пожарная сигнализация,

Сирены и звуки тревог,

Звуки ребенка,

Лай собак,

Стук в дверь,

Дверной звонок,

Сигналы приборов,

Звонок стационарного телефона,

Звуки воды.

Все эти звуки ваш смартфон может распознать и оповестить вас об этом в виде всплывающего окна на экране устройства. И эту функцию можно использовать, если вы, например, решили поработать в наушниках под любимую музыку, но не хотите пропустить важную доставку, визит слесаря или сигнал тревоги.

Как это настроить

Сначала вам нужно зайти в меню Настройки вашего смартфона и найти там раздел Специальные функции (или расширенные функции); Нажмите Доступность, а затем Оповещения о звуках; Выберите Открыть уведомления о звуках, предоставьте разрешения на доступ к микрофону и отправку уведомлений; Выберите на какие звуки должен реагировать ваш смартфон.

Сначала вам может потребоваться установить приложение Google "Мгновенная транскрипция" из Google Play. Например в Oppo Reno12 F эти функции Google по умолчанию отсутствуют, но они поддерживаются на всех смартфонах с версией Android 12 и выше.

Если же вы установили приложение "Мгновенная транскрипция", вам нужно открыть его и настроить по следующему образцу.

Смотрите также Полезные функции вашего Android смартфона, о которых вы могли не знать

Эта функция может оказаться очень полезной как для вас, так и для членов вашей семьи, которые могут иметь проблемы со слухом. Конечно полагаться на нее на 100% не стоит, но она точно вам пригодится, а настроить ее довольно просто и быстро.