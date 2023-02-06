Как выглядели египетские пирамиды сразу после постройки

Древнеегипетские пирамиды являются одними из самых устойчивых памятников в мире. Однако их сегодняшний вид очень отличается от того, что видели жители более 4000 лет назад. Какими же они тогда были?

Пирамиды фараонов Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафры) и Микерина (Менкаура) считаются самыми известными в Египте. Именно о них и пойдет речь. Эти пирамиды относятся к периоду IV династии и имеют не ступенчатую, а строго геометрическую, пирамидальную форму.

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Как выглядели пирамиды

Эти большие постройки простояли тысячи лет. Но в течение этого времени они менялись – в основном потому, что строители использовали востребованные материалы, которые люди потом просто разобрали, а также из-за мародерства.

Как выглядели пирамиды, когда их только построили?

Когда древнеегипетские пирамиды были возведены, как в Гизе, так и в других местах, они не выглядели песчано-коричневыми, как это часто бывает сегодня. Они были покрыты слоем блестящей осадочной породы.

Все пирамиды были обложены мелким белым известняком,

– рассказывает Мохамед Мегахед, доцент Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге.

Известняковая оболочка придавала пирамидам гладкий, отполированный слой, сиявший ярко-белым цветом под египетским солнцем.



Так выглядели тысячи лет назад пирамиды / Цифровая реконструкция Budget Direct

По данным Национального музея Шотландии, строители использовали около 6,1 миллиона тонн известняка только при строительстве Большой пирамиды Гизы (Хеопса). Однако ее облицовочные камни позже были перепрофилированы для других строительных работ во времена последующих правителей. То же произошло и с большинством оболочек других пирамид.

Есть доказательства того, что камни обшивки начали разбирать при правлении Тутанхамона (примерно 1336-1327 годы до нашей эры), и это продолжалось до 12 века нашей эры. Некоторые камни также могло расшатать землетрясение 1303 года нашей эры.



Сохранившиеся фрагменты облицовки пирамиды и остатки брусчатки, окружавшей сооружение / Фото Rigelus / Wikimedia

Пирамида фараона Хефрена до сих пор имеет остатки облицовочного камня вокруг ее вершины, что создает впечатление, что вторая вершина насажена поверх первой.

В древнем Египте эта пирамида также имела красноватый гранитный корпус вокруг нижних уровней.

Третья и самая маленькая из трех главных пирамид в Гизе, пирамида Микерина, также имела красный гранитный корпус вокруг его нижних звеньев.

Сегодня на вершинах пирамид ничего нет, но сначала там были завершающие камни, покрытые смесью золота и серебра. Они выглядели как миниатюрные (в сравнении) заостренные пирамиды на вершинах. Большинство из них были утрачены со временем, но есть несколько уцелевших примеров в музеях. Эти образцы показывают, что на пирамидах были высечены религиозные изображения.