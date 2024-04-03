Как записать экран iPhone и звонки в FaceTime

Нужно записать экран вашего iPhone для короткого обучающего видео с комментариями? Встроенный в iPhone инструмент записи экрана делает это легко, но не все знают, как правильно им пользоваться.

В этом материале 24 Канал собрал советы, преимущества и недостатки встроенного решения для записи экрана на iPhone. Мы покажем вам, как им пользоваться во время записи звонков в FaceTime и записи ерана.

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Сделайте это прежде чем начать запись экрана на iPhone

Чтобы использовать инструмент записи экрана в iOS, сначала нужно включить его в Центре управления.

Перейдите в "Настройки" > "Центр управления"; Прокрутите вниз до раздела "Другие элементы управления"№ Далее коснитесь значка плюс (+) рядом с пунктом "Запись экрана".

Теперь, когда вы откроете Центр управления iPhone, вы увидите иконку "Запись экрана" (круг с точкой посередине) вместе с другими переключателями и ползунками.

Как сделать запись экрана на iPhone

После того, как вы активировали функцию, давайте посмотрим, как запустить и остановить запись экрана на вашем iPhone.

Начало записи экрана. Чтобы начать запись экрана вашего iPhone, откройте Центр управления и коснитесь иконки "Запись экрана".

Вы увидите трехсекундный обратный отсчет перед началом записи. Используйте это время, чтобы включить функцию "Не беспокоить" на вашем iPhone, чтобы уведомления не мешали записи экрана.

Во время записи часы в строке состояния вашего iPhone станут красными.

Чтобы начать запись экрана вашего iPhone, откройте Центр управления и коснитесь иконки "Запись экрана". Вы увидите трехсекундный обратный отсчет перед началом записи. Используйте это время, чтобы включить функцию "Не беспокоить" на вашем iPhone, чтобы уведомления не мешали записи экрана. Во время записи часы в строке состояния вашего iPhone станут красными. Остановка записи экрана. Чтобы остановить запись экрана вашего iPhone, коснитесь красных часов в строке состояния и выберите "Остановить". Кроме того, вы можете открыть Центр управления и снова нажать переключатель "Запись экрана".

Появится уведомление о том, что запись экрана сохранена в приложение "Фотографии".

Как можно записывать звонки FaceTime с экрана?

, что описанные выше шаги запишут только системный звук вашего iPhone вместе с экраном. Если вы хотите записать внешний звук во время записи экрана для дикторского сопровождения, нажмите и удерживайте кнопку "Запись экрана", коснитесь пиктограммы микрофона, чтобы включить его, а затем коснитесь "Начать запись".

Сейчас невозможно записать вызов FaceTime на iPhone с включенным звуком.

Лучшее, что может сделать встроенный в iPhone рекордер экрана (или любая другая программа для записи экрана от сторонних разработчиков) – это записать ваш экран без звука, что в любом случае не соответствует цели записи звонка.

Это касается не только FaceTime. Например, вы можете записать звонок в Google Meet со звуком только в веб-клиенте. Вы не можете сделать то же самое на своем iPhone.

Если вам действительно нужно записывать видеозвонки на iPhone, вы можете рассмотреть альтернативное приложение под названием Riverside. По словам разработчиков Riverside, люди могут легко использовать эту программу для осуществления и записи видеозвонков со звуком без обходных путей.

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Хотя встроенный инструмент записи экрана в iOS работает достаточно хорошо, вы можете попробовать сторонние программы, которые предлагают дополнительные функции. Вот несколько наших рекомендаций.

В большинстве случаев встроенный экранный диктофон позволяет записывать звук как с внутреннего, так и с внешнего микрофона. Исключение составляют приложения для видеозвонков, такие как FaceTime, где вы можете записывать только экран без звука.