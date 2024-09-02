Эти 10 советов помогут вам заряжать ваш электромобиль правильно

Аккумулятор электромобиля является самым дорогим его компонентом, поэтому неудивительно, что владельцы электрокаров стремятся сохранить его в состоянии максимальной эффективности, как можно дольше. Это требует соблюдения определенных правил во время процедуры зарядки.

Следует сразу заметить, что советы по зарядке электромобиля могут вам напомнить аналогичные рекомендации по уходу за аккумулятором смартфона и это не просто так. Дело в том, что аккумуляторных блоках электрокаров используются такие же элементы и материалы, информирует Техно 24.

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1. Избегайте глубокой разрядки

Литий-ионные аккумуляторы, которые обычно используются в электромобилях, лучше всего работают, если их не разряжать глубоко. Чтобы сохранить здоровье аккумулятора как можно дольше, старайтесь поддерживать уровень заряда в пределах от 20% до 80%, насколько это возможно.

В любом случае, старайтесь не разряжать аккумулятор до минимальных значений и никогда не оставлять его в таком состоянии. Ведь это крайне негативно влияет на его ресурс и способствует быстрой потере емкости.

2. Регулярно заряжайте авто

В отличие от автомобилей с бензиновым двигателем, вам не нужно ждать, когда "бак" станет пустым. Частая зарядка в целом тоже не лучшее решение, одна она существенно уменьшает риск оказаться на грани глубокой разрядки, а она влияет на здоровье батареи существенно хуже.

Поэтому заряжайте авто на специальном паркоместе на работе, оставляйте ее на ночь на зарядку дома и не беспокойтесь о состоянии аккумулятора. Интеллектуальные алгоритмы позаботятся о том, чтобы батарея находилась заряженной и в надлежащем состоянии.

3. Используйте зарядное устройство 2-го уровня

Владельцы электрокаров часто получают зарядные устройства 1-го уровня от производителя в комплекте при покупке для использования дома. Однако переход на зарядное устройство 2-го уровня является хорошей и практичной инвестицией. Зарядное устройство 2-го уровня – это как собственный бензонасос в вашем гараже, с той разницей, что это умный прибор, который заряжает ваш автомобиль.

Он способен заряжать аккумулятор авто не поднимая температуру, что положительно влияет на здоровье батареи, ведь именно высокая температура во время зарядки является одним из главных факторов быстрой деградации батареи.

4. Старайтесь избегать быстрой зарядки

Хотя быстрая зарядка, это очень удобно для быстрого пополнения заряда, особенно в длительных поездках, она может ускорить деградацию аккумулятора. Вряд ли вам удастся полностью избежать применения быстрой зарядки во время эксплуатации электромобиля, но вы точно можете свести это к минимуму. Просто не используйте ее, когда на это нет крайней необходимости и ваш аккумулятор будет работать немножечко дольше.

5. Избегайте экстремальных температур

Как мы уже отмечали, высокая температура – главный враг аккумулятора. Экстремальные температуры, как высокие (более 30°C), так и низкие (ниже 0°C), могут негативно повлиять на состояние аккумулятора. По возможности паркуйте электромобиль в затененном месте или гараже, чтобы защитить его от экстремальных температур.

6. Не перезаряжайте аккумулятор

Перезарядка может повредить аккумулятор, поэтому важно прекратить зарядку, когда аккумулятор достигнет полной емкости.

7. Используйте рекуперативное торможение

Многие электромобили имеют функцию рекуперативного торможения, которая помогает продлить срок службы аккумулятора, улавливая и повторно используя энергию во время торможения. Регулярное использование этой функции может повлиять на более медленную деградацию аккумулятора.

8. Используйте функцию предварительного кондиционирования

Функция предварительного кондиционирования во многих электромобилях позволяет нагревать или охлаждать батарею перед поездкой. Это помогает оптимизировать производительность и продлить срок службы аккумулятора, особенно при экстремальных погодных условиях.

9. Регулируйте привычки вождения

Плавное вождение, избегание резкого ускорения и резкого торможения может уменьшить нагрузку на аккумулятор. Планирование маршрутов заранее, чтобы минимизировать внезапные остановки, и использование адаптивного круиз-контроля, если он доступен, также может помочь сохранить здоровье аккумулятора.

10. Следите за состоянием аккумулятора

Большинство электромобилей оснащены системой управления батареей, которая предоставляет важную информацию о состоянии заряда и общее состояние батареи. Регулярная проверка этой информации и оперативное решение любых проблем является ключом к продлению срока службы аккумулятора.

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Следуя этим рекомендациям, владельцы электромобилей могут защитить батарею своего транспортного средства, гарантируя, что она будет оставаться в хорошем состоянии и обеспечивать лучшую производительность в течение длительного времени.