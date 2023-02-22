Смартфон начал медленно работать? Подождите покупать новый, вот секретный трюк, который вам поможет

Если вас раздражает медленная работа вашего Android-смартфона, вам стоит знать об одном секретном приеме прежде чем бежать в магазин за новым гаджетом. Лишь одно изменение в настройках может кардинально изменить ситуацию.

Все, что вам нужно сделать – это изменить скорость анимации. Настроив ее на своем телефоне, вы можете сделать его более отзывчивым и быстрым, не тратя денег на обновление. 24 Канал расскажет, как это сделать.

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Включаем инструменты для разработчиков

Для начала необходимо включить опции разработчика на устройстве. Это даст вам доступ к скрытым настройкам, включая параметры масштабирования анимации, которые необходимо изменить.

Вы можете сделать это так:

Перейдите в "Настройки"; Выберите "О телефоне"; Щелкните семь раз на "Номер сборника".

Если вы все сделали правильно, на экране появится краткое сообщение о том, что вы разработчик.

Меняем скорость анимации

Теперь вы можете использовать скрытое меню для разработчиков. Они появятся в настройках системы в виде отдельного подменю.

Вот как что нужно сделать, чтобы настроить скорость анимации:

Выделите "Настройки"; Выберите "Система"; Нажмите "Опции разработчика"; "Рисование".

Здесь вы увидите три разных варианта масштабирования анимации:

"Масштаб анимации окна",

"Масштаб анимации переходов",

"Масштаб продолжительности анимации".

Нажмите каждый из них поочередно и отрегулируйте значение от 1 до 0.5x или выключите анимацию вообще, если хотите.

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Зачем это нужно?

Каждая из этих опций управляет разными типами анимации на вашем устройстве, поэтому стоит протестировать их и определить, какая из них работает лучше всего для вас.

"Шкала анимации окна" контролирует скорость оконной анимации, а "Шкала анимации переходов" контролирует скорость переходов, например, когда вы возвращаетесь на страницу обратно. "Шкала продолжительности анимации" контролирует общую скорость общих анимаций, таких как развертывание тени оповещения.

В заключение, если вы ищете быстрый и легкий способ ускорить работу вашего Android-устройства, изменение скорости анимации является простым и эффективным решением. Следуя шагам, описанным в этой статье, вы сможете быстро сделать свое устройство более быстрым и отзывчивым.