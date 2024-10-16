Ученые показали жуткое звучание магнитного поля Земли при смене полюсов 41 000 лет назад

Ученые впервые превратили динамику магнитного поля Земли во время смены полюсов в звук. Это позволяет "услышать" магнитное поле Земли и его колебания 41 000 лет назад, когда происходила смена полюсов планеты.

Исследователи из Технического университета Дании и Немецкого исследовательского центра наук о Земле использовали данные из различных источников, в том числе из миссии European Swarm, чтобы превратить изменения магнитного поля в звуки, напоминающие скрежет валунов и скрип дерева.

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Смена полюсов Земли

Это событие, известное как Событие Лашампа, произошло 41000 лет назад в период верхнего палеолита, когда магнитные полюса Земли временно изменились на несколько сотен лет. Во время наиболее интенсивной фазы перехода магнитное поле планеты ослабло примерно до 6% от своей нормальной силы, что позволило космическим лучам проникать сквозь земную поверхность и недра, оставляя свой отпечаток в виде изотопов.

Переводя динамику и интенсивность магнитного поля в звук, ученые стремятся предложить новый взгляд на то, как происходили эти процессы. Хотя озвучивание астрономических и экологических данных не является чем-то новым, магнитное поле Земли впервые представлено таким образом с помощью данных миссии Swarm.

"Симфония" магнитного поля Земли впервые была представлена публично на городской площади Копенгагена. Была использована система из 32 динамиков, каждый из которых представлял изменения магнитного поля в разных частях света за последние 100000 лет, предлагая уникальный слуховой опыт геологической истории Земли.

Как звучит магнитное поле Земли