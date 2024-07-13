Дракарис: могли ли существовать драконы или другие животные, дышащие огнем, в реальности?

В книгах Джорджа Мартина и сериалах, снятых по ним, драконы — обычное дело. Глядя на кадры эпических битв, складывается впечатление, что они могут бесконечно поливать врагов огнем, но есть ли биологическая возможность существования чего-то подобного в реальной жизни?

Насколько реальны драконы

Для того чтобы нечто подобное могло существовать, нужно разобраться, какие реальные биологические механизмы и химические реакции могли бы за этим стоять. Основное, что стоит принять во внимание, это тот факт, что для поджигания и поддержания пламени нам нужны три компонента: топливо, окислитель — обычно кислород в воздухе - и источник тепла, чтобы инициировать и поддерживать горение.

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Начнем с топлива.

Кандидатом может быть метан. Животные вырабатывают его во время пищеварения. Животные, вырабатывающие метан в достаточном количестве, должны иметь диету и пищеварительную систему, похожую на коровью, чтобы вырабатывать столько газа, чтобы сжечь город.

Но возникает проблема с хранением достаточного количества метана. Типичный баллон с метаном может быть рассчитан на 150 атмосфер давления, тогда как даже раздутый кишечник может выдержать лишь чуть более одной атмосферы. Нет никаких биологических возможностей для того, чтобы не морские животные могли хранить газы под высоким давлением.

Лучшим вариантом была бы жидкость, и этанол может быть вариантом. Например, животное могло бы иметь внутри специальные органы для производства и хранения этанола. Но понятно, что эффективность такого производства и накопления сильно зависит от размеров животного. Кто-то размером с дракона, конечно же, может собрать достаточно этанола, чтобы выпустить несколько мощных залпов огня, но что-то размером с собаку – вряд ли.

Хранение тоже может быть проблемой. Этанол быстро проникает сквозь биологические мембраны, поэтому содержание его в высокой концентрации и готовности к развертыванию по сигналу "Дракарис" требует новых, особых приспособлений. Но если эволюция смогла создать животных, которые не умирают от сильнейших ядов и не разъедают сами себя после контакта с кислотой в желудке, то и могла бы теоретически изобрести органы, которые будут неблагоприятными к губительному действию этанола.

Еще одним вариантом может быть что-то похожее на нефть. Если вы когда-то случайно поджигали вашу сковородку, то понимаете, о чем речь. Для этого даже уже есть биологическая основа у чаек-фульмаров. Они производят богатый энергией желудочный жир, который срыгивают, чтобы накормить своих птенцов. Масло также служит средством отпугивания. В случае угрозы фульмар извергает липкое, вонючее масло на хищников. К счастью, чайки еще не научились поджигать свою рвоту.



Фульмары / Фото Unsplash

Подпитываем пламя.

Теперь, когда у нас есть источник топлива, обратим внимание на окислитель. Как и в случае с большинством пожаров, это, скорее всего, будет кислород. Однако, чтобы создать струю горящей жидкости или газа под давлением, достаточно горячий, чтобы расплавить железный трон, понадобится больше, чем кислород в окружающем воздухе. К тому же он должен быть хорошо смешан с топливом. Чем лучше доступ кислорода, тем горячее пламя.

Дракон мог бы использовать некоторые химические вещества, которые использует жук-бомбардир. Это насекомое создало резервуары, приспособленные для хранения перекиси водорода. Когда ему угрожает опасность, жук выталкивает перекись водорода в резервуар, содержащий ферменты, которые быстро разлагают его на воду и кислород.

Это экзотермическая реакция, которая передает энергию окружающей среде, и в этом случае повышает температуру смеси почти до точки кипения. Реакция настолько агрессивная, что иногда используется для приведения в движение ракет. Повышение давления, вызванное быстрой выработкой кислорода и кипением воды, выталкивает ядовитую смесь из отверстия в брюшке жука в сторону добычи или угрозы.

Если бы эта реакция была использована драконом, она имела бы несколько особенностей. Она создавала бы высокое давление, необходимое для движения струи маслянистого топлива, экзотермическая реакция нагревала бы масла, делая их более готовыми к сгоранию, и, что самое важное, генерировала бы кислород, который бы управлял реакцией сгорания.

Все, что нужно дракону, - это некий биологический эквивалент карбюратора бензинового двигателя, чтобы смешать нефть с кислородом и создать взрывоопасную смесь. В качестве бонуса, взрывоопасная смесь, вероятно, образовала бы тонкий туман из капелек масла, подобный аэрозолю, который бы еще лучше воспламенялся.

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Искра.

Наконец, нам нужна искра, чтобы зажечь смесь. Для этого нужно было бы развить электрический орган, похожий на тот, что есть у многих рыб, в частности у электрических угрей.

Они могут генерировать короткие импульсы, чтобы создать искру в коротком воздушном промежутке. Если эти искры разряжаются через каналы в задней части пасти дракона, они могут зажечь струю жидкости и кислорода под высоким давлением.

Реальны ли драконы

Хотя в теории все звучит так, будто такое животное вполне возможно, вряд ли они когда-то существовали или будут существовать когда-то. Это порождает также немало других проблем, в частности, например, устойчивость рта и зубов к огню или вообще потребность в такой функции, как дыхание огнем.