Триллионы вредных частиц нашли в наших домах, и вы никогда не угадаете, что их выбрасывает

Корейские ученые выяснили, что обычные бытовые приборы ежеминутно выбрасывают в воздух триллионы микроскопических частиц, которые проникают глубоко в легкие. Исследователи из Пусанского национального университета провели эксперимент в специальной лаборатории и измерили уровень загрязнения от различной техники. Самыми опасными оказались устройства с нагревательными элементами и электромоторами.

Какие приборы больше всего загрязняют воздух в доме?

Команда ученых проверила различные модели тостеров, аэрофритюрниц и фенов на предмет выбросов ультрамелких частиц (УМЧ) размером менее 100 нанометров. Эти частицы настолько малы, что могут беспрепятственно проникать через носовые проходы прямо в легкие, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Худшим нарушителем оказался обычный тостер. Даже без хлеба внутри он выбрасывал около 1,73 триллиона ультрамелких частиц ежеминутно. Электрические нагревательные спирали и щеточные двигатели постоянного тока играли ключевую роль в генерации этих выбросов.

На втором месте – фены. Интересно, что модели без щеток производили в 10 – 100 раз меньше вредных частиц по сравнению с моделями, которые имеют моторы со щетками. Это указывает на то, что конструктивные особенности техники существенно влияют на уровень загрязнения.

Исследование также выявило присутствие тяжелых металлов в воздушных частицах – меди, железа, алюминия, серебра и титана. Эти металлы скорее всего отрываются непосредственно от спиралей и моторов во время работы приборов.

Эти сопутствующие тяжелые металлы повышают риск цитотоксичности и воспаления, когда частицы попадают в организм человека,

– объясняет Чанхюк Ким, инженер-эколог из Пусанского университета.

Компьютерное моделирование показало, что УДЧ слишком мелкие, чтобы нос мог их отфильтровать, поэтому они беспрепятственно проникают глубоко в легкие взрослых и детей, говорится в исследовании на страницах Journal of Hazardous Materials. Дети с их меньшими дыхательными путями больше всего рискуют от накопления этих частиц.

Это исследование не проверяло влияние на здоровье, но предыдущие научные работы связывают ультрамелкие частицы с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом и раком.

Проблема качества воздуха дома

Все больше исследований сосредотачивается на проблемах качества воздуха в помещениях, независимо от того, идет ли речь о бытовой технике, дезодоранты или лаки для волос. С потеплением климата и после глобальной пандемии многие люди проводят в помещениях больше времени, чем когда-либо прежде.

Ученые призывают производителей улучшать безопасность бытовых приборов и снижать уровень выбросов ультрамелких частиц. Конструктивные и технологические усовершенствования могут помочь, но для реальных изменений, вероятно, понадобятся жесткие регуляторные нормы.