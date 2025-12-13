Что такое укачивание и почему оно возникает?

Укачивание – это проявление болезни движения, которая может произойти не только в автомобиле, но и в самолете, поезда, лодке или даже во время игры в видеоигры. Это вполне естественная физиологическая реакция организма, а не признак каких-то проблем со здоровьем. Механизм достаточно прост: укачивание возникает из-за несоответствия между тем, что чувствует ваше тело, и тем, что думает ваш мозг, пишет 24 Канал.

Наша ориентация в пространстве зависит от трех систем – зрения, вестибулярного аппарата (чувствительности к движению) и проприоцепции (ощущение положения мышц и суставов). Когда эти системы дают противоречивую информацию, мозг погружается в растерянность, что и приводит к тошноте и головокружению.

Чаще укачивания испытывают люди, которые сидят на задних сиденьях. Причина – они не видят дороги впереди, поэтому мозгу не хватает визуальной информации о том, что происходит. Водители же подвергаются таким эффектам гораздо реже, говорит доктор философии Джон Голдинг, поскольку могут предвидеть движения автомобиля, видеть неровности, повороты или другие изменения впереди, а также контролировать движения машины. Их мозг распознает соответствие между командой от педалей газа и реакцией машины, поэтому движение становится предсказуемым.

Почему именно электромобили усиливают укачивание?

Исследователи указывают на несколько факторов, уникальных для электромобилей, которые могут вызвать укачивание даже у людей, которые ранее его не испытывали. Например, издание Health в этом году провело исследование и пообщалось с рядом экспертов, чтобы выделить следующие факторы:

Рекуперативное торможение – это ключевая особенность большинства электромобилей. В отличие от традиционных машин с плавным торможением, электрическая машина замедляется путем преобразования кинетической энергии в энергию батареи. Этот процесс часто ощущается как резкий толчок. Джон Фьолкер, бывший редактор Green Car Reports и обозреватель Car and Driver, объяснил ранее изданию ABC, что водители, которые еще не научились правильно дозировать нажатие педали в электромобиле, могут создавать резкие рывки, провоцирующие дискомфорт

. Электромобили разгоняются намного быстрее традиционных автомобилей. Tesla и подобные машины могут развивать огромный крутящий момент с места, что создает внезапный толчок. Этот резкий старт мощности может быть дезориентирующим для пассажиров, особенно тех, кто привык к мягкому разгону бензиновых автомобилей. Отсутствие звука двигателя . Хотя тишина салона обычно воспринимается как преимущество, она на самом деле создает проблему. Наш мозг подсознательно использует звуки двигателя как дополнительный сенсорный сигнал о том, что машина движется или ускоряется. В электромобиле этого сигнала нет. Когда вы слышите, как бензиновый двигатель ревет во время ускорения, ваш мозг готовится к соответствующему толчку. В электромобиле это предупреждение отсутствует, поэтому мозг неожиданно оказывается в ситуации, для которой он не подготовил организм. Этот факт подробно описан в исследовании 2025 года на страницах International Journal of Human-Computer Interaction.

. Хотя тишина салона обычно воспринимается как преимущество, она на самом деле создает проблему. Наш мозг подсознательно использует звуки двигателя как дополнительный сенсорный сигнал о том, что машина движется или ускоряется. В электромобиле этого сигнала нет. Когда вы слышите, как бензиновый двигатель ревет во время ускорения, ваш мозг готовится к соответствующему толчку. В электромобиле это предупреждение отсутствует, поэтому мозг неожиданно оказывается в ситуации, для которой он не подготовил организм. Этот факт подробно описан в исследовании 2025 года на страницах International Journal of Human-Computer Interaction. Эффект "плавания". Многие пользователи соцсетей описывают особое ощущение, словно машина плавает на волнах. Это объясняется более гладким ходом электромобиля и плавными колебаниями на низких частотах. Человека не тошнит от верховой езды или бега, потому что эти движения имеют гораздо более высокую частоту. Но морская болезнь существует именно потому, что на корабле имеют низкочастотные колебания – и сама проблема возникает и с некоторыми электромобилями.

Мозг человека требует времени, чтобы привыкнуть к новым условиям движения. Похожие эффекты наблюдаются у космонавтов в состоянии невесомости – почти каждый новичок испытывает тошноту, пока мозг не научится предвидеть новую среду.

Как минимизировать укачивание?

Хотя полностью предотвратить укачивание невозможно, существует несколько практических советов.

Пребывание на переднем сиденье значительно уменьшает риск. Если вы можете сидеть рядом с водителем, вы получаете визуальные подсказки о движении дороги, которые помогают мозгу синхронизировать сенсорные сигналы. Вождение самостоятельно еще лучше – вы полностью контролируете машину.

Не стоит читать, листать телефон (хотя есть одно исключение, о котором мы поговорим дальше) или пользоваться планшетом во время поездки. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, когда тело движется, – это классический триггер.

Конфеты или жевание помогают уменьшить тошноту. Интересно, что существует целое исследование 2020 года на эту тему, опубликовано в журнале ScienceDirect. Оно касалось использования экстракта имбиря для профилактического лечения укачивания и показало, что имбирные конфеты могут помогать.

Свежий воздух – еще один простой метод: откройте окно во время поездки. На длинных маршрутах полезно делать перерывы и прогуливаться.

Некоторые водители пытаются адаптироваться к электромобилю в специальном режиме, который делает педаль газа менее чувствительной и обеспечивает более мягкое ускорение. Полное отключение рекуперативного торможения – также вариант для тех, кто мучается с укачиванием, хотя это незначительно повлияет на запас хода.

Интересно, что некоторые производители решили устранить эту проблему. Например, Hyundai Ioniq 5 N получил синтетические звуки двигателя, имитирующие опыт бензинового автомобиля. Cadillac Lyriq специально настроен так, чтобы обеспечивать мягкое ускорение и избегать резких толчков, которые свойственны другим электромобилям.

Как с проблемой может помочь iPhone?

Если вы владелец iPhone, то у вас есть возможность избежать укачивания в дороге, ведь компания еще год назад выпустила специальную функцию для этого. Компания внедрила в iOS 18 особый режим, призван уменьшить ощущение укачивания во время использования iPhone или iPad. Технология использует анимированные точки на краях экрана, движущиеся синхронно с транспортом и помогают устранить сенсорный конфликт между визуальным восприятием и ощущением движения. Встроенные датчики устройства отслеживают изменения в движении и адаптируют визуальные элементы в реальном времени.



Функция Vehicle Motion Cues / Фото Apple

По данным Apple, которые подтверждают независимые тесты, функция Vehicle Motion Cues решает эту проблему очень эффективно. Сенсоры акселерометра и гироскопа, встроенные в iPhone или iPad, собирают информацию о движении и передают ее системе. На основе этих данных устройство генерирует визуальные маркеры, которые помогают мозгу лучше синхронизировать зрительное восприятие с вестибулярными сигналами. Такой подход снижает риск появления тошноты, головокружения или других симптомов.

Функция эффективна, когда пользователь сидит лицом в направлении движения транспорта. Система автоматически определяет начало поездки и активирует индикаторы, которые исчезают после остановки. Пользователи могут выбирать между автоматическим режимом и ручным управлением через Центр управления.

В настройках доступны дополнительные параметры персонализации. Можно изменить узор точек – выбрать стабильный или динамический вариант, настроить цвет с автоматической регулировкой контраста и увеличить размер или количество индикаторов для лучшей видимости.



Как включить индикаторы движения в iPhone или iPad?

На сайте компании Apple подробно описано, как пользоваться функцией. Активировать Vehicle Motion Cues можно двумя способами.

Первый вариант – через меню настроек устройства. Нужно открыть раздел "Параметры", перейти в "Доступность", выбрать "Движение" и найти опцию "Индикаторы движения в транспорте". Здесь можно включить функцию и выбрать режим работы: постоянный или автоматический.

Второй способ предусматривает использование Центра управления для быстрого доступа. Чтобы добавить соответствующую кнопку, нужно вызвать Центр управления. После входа в режим настройки через удержание свободного пространства следует нажать "Добавить управление" внизу экрана. В списке доступных элементов управления нужно найти раздел "Доступность видения" и выбрать Vehicle Motion Cues. После выхода из режима настройки кнопка появится в Центре управления, где можно выбрать один из режимов: "Включено" для постоянной работы или "Только в транспорте" для автоматической активации во время поездок.

После активации маленькие движущиеся точки появятся по краям экрана и начнут адаптироваться к движению транспорта.

Как работает функция против укачивания в транспорте: смотрите видео

Хотя компания не гарантирует стопроцентной эффективности для всех пользователей, технология базируется на научных исследованиях в области нейрофизиологии. Создание зрительных ориентиров, движущихся синхронно с телом, помогает мозгу компенсировать расхождение между визуальной информацией и сигналами вестибулярного аппарата.

Экспериментальные данные показывают, что фокусировка на таких маркерах снижает симптомы укачивания примерно в 70% случаев. Особенно заметен эффект у людей, которые регулярно пользуются смартфоном во время поездок общественным транспортом или в качестве пассажиров в автомобилях.

Apple сотрудничала с медицинскими экспертами при разработке Vehicle Motion Cues, что позволило интегрировать передовые знания о работе человеческого восприятия в программное обеспечение.

Важно помнить, что индикаторы движения не рекомендуется использовать водителям или в других ситуациях, требующих максимальной концентрации внимания. Технология создана исключительно для пассажиров и лучше всего работает в положении сидя лицом к направлению движения.