Условия войны сделали перебои с электроснабжением для украинцев привычным явлением, поэтому главное правило – подготовка. Если в вашем регионе свет могут выключать на несколько часов или даже дней из-за ударов по энергетике, подход к электромобилю должен быть таким же, как и к автомобилю с ДВС перед непогодой. Вместо заряжать авто раз в несколько дней, лучше подключать его каждый раз, когда появляется электричество, не дожидаясь падения заряда до 20–30 процентов. Об этом рассказывает 24 Канал.

Как подготовиться и действовать во время блэкаута с электромобилем?

Паника в большинстве случаев лишняя. Подавляющая часть отключений в Украине редко срывает ночную зарядку полностью. Даже во время самых сложных периодов массовых блэкаутов энергетики обычно восстанавливают питание поэтапно, что позволяет хотя бы частично пополнить запас энергии.

Отдельно стоит заранее знать, где расположены публичные зарядные станции в радиусе примерно 40–80 км от дома или работы. Длительные обесточивания на несколько суток случаются, но обычно не охватывают одновременно большие территории. В таких случаях могут помочь как быстрые станции, так и более медленные публичные зарядки Level 2, особенно возле торговых центров, АЗС с генераторами, кафе или супермаркетов, где обычно работают санузлы и есть укрытие.

Как пишет Car and Driver, даже если заряд аккумулятора упал до около 10 процентов, электромобиль обычно имеет запас хода примерно 30–70 км. Этого достаточно, чтобы выехать из района блэкаута и добраться до зарядной станции, которая питается от генератора или уже имеет электричество.

Дополнительным решением может быть использование домашнего генератора. Если он есть, стоит предусмотреть возможность подключения зарядного кабеля вблизи места парковки. Даже обычная розетка на 220 В не даст быстрой зарядки, но примерно 3–8 км запаса хода за один час могут стать критически важными. При необходимости можно договориться и с соседями, если у них работает генератор или альтернативный источник питания.

Украинская реальность показывает еще одну важную деталь: во время масштабных отключений проблемы возникают не только у электрокаров. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями также могут остаться без топлива, ведь топливные колонки на АЗС работают от электричества. Даже те заправки, имеющие генераторы, часто сталкиваются с очередями и лимитами горючего.

Количество зарядных станций в Украине постепенно растет, и все больше из них оборудуются генераторами или аккумуляторными буферами. Это означает, что даже во время блэкаутов возможность зарядить электромобиль полностью не исчезает, а вопрос сводится к планированию маршрутов и запаса энергии.

В период угрозы новых обстрелов или прогнозов аварийных отключений простейший совет остается неизменнымзаряжать электромобиль чаще, чем обычно, чем обычно. При такой стратегии даже длительные блэкауты редко становятся критической проблемой для поездок.

Какие электрокары самые популярные среди украинцев?

Суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам октября 2025 года составил рекордные 13,3 тысячи авто. 13 278 зарегистрированных электромобилей – очередной исторический максимум для украинского рынка.

Больше всего в нем легковушек – 199,6 тысячи. Грузовиков на электротяге 4,2 тысячи, также есть несколько электробусов (9 штук). Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla – 20,2%, хотя с начала "электромобилизации" и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,4%. Средний возраст в этом сегменте парка – 5,7 лет, что делает его самым молодым среди всех других сегментов.