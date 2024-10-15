Ваш Android смартфон имеет уникальную меру от краж и вот как ее активировать

Компания Google реализовала в операционной системе Android функции защиты от краж. Их главная цель - защита личной информации в случае угона смартфона. Эти функции повышают безопасность устройства, автоматически блокируя его при обнаружении подозрительной активности, что дает пользователям больше спокойствия на случай, если их устройство попадет в чужие руки.

Как работают новые функции и как их настроить и активировать, дальше расскажет редакция Техно 24, которая ознакомилась с особенностями работы нововведения.

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Как работают функции защиты от краж в Android?

Продвинутые пользователи Android знают, что их операционная система никогда не имела специальных встроенных функций защиты смартфона от краж. Хотя инструмент "Найти мое устройство" мог помочь найти, заблокировать или стереть потерянную память с потерянного устройства, не было никаких специальных средств защиты от кражи.

Теперь Google решила закрыть этот пробел тремя новыми функциями безопасности на устройстве:

Блокировка при краже,

Блокировка офлайн-устройства,

Удаленная блокировка (Remote Lock).

Функция Блокировка при краже автоматически блокирует ваш телефон, если обнаруживает внезапное подозрительное движение, например, когда кто-то выхватывает ваше устройство и убегает. Используя данные с датчиков телефона, Wi-Fi и подключенных устройств, Android может определить, был ли ваш телефон похищен, и немедленно заблокировать экран.

Вторая функция, Блокировка офлайн-устройства, гарантирует, что ваш телефон защищен, даже если он не подключен к Интернету. Это особенно полезно, если вор выключит ваш телефон, чтобы отключить отслеживание. Блокировка офлайн-устройства также активируется, если кто-то неоднократно вводит неправильный пароль.

Наконец, Remote Lock позволяет пользователям удаленно заблокировать свой телефон на сайте android.com/lock и введя свой номер телефона. После активации этой функции телефон можно будет разблокировать только оригинальным методом блокировки экрана, что дает дополнительное время для восстановления данных учетной записи или использования программы "Найти мое устройство" для полной очистки телефона.

Как настроить функции защиты от кражи в Android

Эти новые инструменты безопасности постепенно внедряются на всех устройствах под управлением Android 10 или более новой версии, и некоторые пользователи уже видят их на своих устройствах Pixel.

Чтобы активировать эти функции, откройте приложение "Настройки", найдите "Защита от кражи" или перейдите к службам Google и выберите "Защита от кражи". Оттуда вы можете включить Блокировка при краже, Блокировка офлайн-устройства и Удаленная блокировка для максимальной безопасности.

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Хотя эти функции не являются стопроцентно надежными, они повышают шансы защитить данные пользователя, если ваше устройство попадет в руки злоумышленников. Кроме того, эти функции существенно усложнят ворам возможность получения выгоды от похищенных устройств.