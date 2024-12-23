10 продуктов, которые Google похоронил в 2024 году

Google имеет огромное количество товаров, сервисов и услуг. Новые появляются буквально каждый год, но и старые порой закрываются, если не оправдывают надежд разработчиков. Более того, компания сама создала так называемое "цифровое кладбище" своих продуктов, где можно найти все, с чем она попрощалась.

В 2024 году на сайте "Убито Googlом" появилось немало новых "могил". Всего там сейчас 296 приложений и сервисов. 24 Канал собрал самые заметные из тех, что были добавлены в этом году.

Смотрите также Самые громкие события и открытия мира технологий в 2024 году

Chromecast (аппаратное обеспечение)

Первое устройство Chromecast появилось в 2013 году по цене 35 долларов и могло превратить практически любой телевизор с портом HDMI на смарт-телевизор. Уникальной особенностью его было то, что он позволял пользователям транслировать контент без лишних хлопот с установкой и обновлением приложений.



Chromecast / Фото Google

Он опирался на запатентованную технологию под названием Google Cast (которая продолжает существовать), что позволяла программам для смартфонов отображать контент на большом экране. Кнопка "Cast" в совместимых программах, таких как YouTube, Netflix, Spotify и другие, позволяет им подключаться к большому экрану. Поисковый гигант заменил аппаратное обеспечение Chromecast на новую приставку под названием Google TV Streamer.

Google Jamboard

Jamboard – это гигантская "цифровая доска для совместной работы", которую Google представил в 2017 году, чтобы конкурировать с Surface Hub от Microsoft. Она имела 55-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой разрешения 4K и стоила в то время 5000 долларов. Это было устройство для совместной работы, которое работало под управлением специализированной версии Android и полагалось на приложения Google G Suite.



Google Jamboard / Фото Google

Сенсорное устройство весом около 50 килограммов имело веб-камеру, динамики, микрофон, разъемы USB 2.0, USB 3.0, Type-C, HDMI, Bluetooth, Ethernet и NFC.

Google объявил, что Jamboard перестанет получать автоматические обновления после 30 сентября, а само устройство выйдет из эксплуатации 31 декабря 2024 года.

Google Podcasts

Google Подкасты начали свой путь в 2018 году как отдельное приложение для Android. Это была еще одна попытка возродить подкасты через несколько лет после закрытия Google Listen и поддержки подкастов в приложении Google Play Music.

В 2023 году поисковый гигант понял, что пользователи предпочитают YouTube, а не Google Podcasts. Поэтому он решил снова закрыть свое приложение и перенести функции подкастов на YouTube Music, чтобы сделать его новым "централизованным местом для подкастов".

В апреле этого года пользователям закрыли доступ к сервису и предложили инструменты для переноса их подписок на подкасты на YouTube Music. Те, кто хотел перейти на другое приложение для подкастов, могли загрузить OPML-файл для переноса своих данных.

Первая модель Pixel Fold, а также смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

2024 год также стал годом, когда Google прекратила выпуск оригинального смартфона Pixel Fold, а также Pixel 7 и Pixel Pro. Это не стало неожиданностью, поскольку Google выпустила Pixel 9 Pro Fold.

Stack (PDF Scanner)

Когда-то у Google было приложение для сканирования PDF-файлов под названием Stack. Оно позволяло пользователям преобразовывать документы в PDF-файлы и упорядочивать их, размещая PDF-файлы в категориях, называемых "стеками". Приложение могло определять важную информацию из документов, например, дату оплаты счета.

Запущенный в 2021 году, Stack был экспериментальным предложением внутреннего инкубатора Google Area 120 и команды DocAI. В июне этого года компания объявила, что прекращает работу устаревшего PDF-сканера с четвертой недели сентября.

Play Movies & TV

"Google Play Фильмы и Телевидение" было прекращено в начале этого года с целью упорядочения сервисов видеоконтента компании и их консолидации в YouTube и Google TV. По состоянию на январь 2024 года Google окончательно покончил с этим сервисом.

Google понадобилось несколько лет, чтобы свернуть сервис. Поисковый гигант ранее удалил Movies & TV из приложения Google Play и перевел пользователей Android/iOS на приложение Google TV, где они могут брать напрокат, покупать и транслировать фильмы и телешоу.

Упрощенный дизайн Gmail

В начале этого года компания Google прекратила использование базового HTML-вида для Gmail, автоматически переключив пользователей на стандартный вид с новым дизайном. Эта функция, которая существовала годами, была разработана для обеспечения совместимости при использовании устаревших браузеров или медленных соединений.

По сравнению со стандартным видом, базовом HTML-вида не было таких функций, как богатое форматирование, поддержка чата, импорт контактов и, с недавних пор, интеграция с Gemini. Однако он служил функцией доступности для считывателей с экрана.

VPN в Google One

VPN от Google One прекратил свое существование 20 июня 2024 года. Услуга, предлагавшаяся в рамках подписки на Google One с 2020 года, была призвана обеспечить "дополнительный уровень защиты в интернете для вашего Android" путем маскировки его IP-адреса и шифрования трафика.

Одной из причин раннего закрытия сервиса было отсутствие достаточной заинтересованности со стороны пользователей. Представитель Google заявил тогда, что их команда "обнаружила, что люди просто не пользуются этим сервисом".

Keen

Keen был еще одним экспериментальным проектом Area 120, который должен был конкурировать с Pinterest. Платформа позволяла пользователям создавать коллекции (так называемые "кины") онлайн-контента на основе своих интересов и делиться ими. Google закрыл Keen 24 марта 2024 года и удалил все данные, включая публикации, загрузки, ссылки, подписки и комментарии.



Так выглядел Keen / Фото Google

Dropcam

В 2024 году также закончилась линейка Wi-Fi камер безопасности Dropcam. В 2014 году Google приобрела ее материнскую компанию Dropcam Inc., а затем, через год, анонсировала Nest Cam как преемника камеры Dropcam Pro.

8 апреля 2024 года Google прекратила поддержку камер Dropcam и Dropcam Pro, запретив их пользователям пользоваться приложением Nest для проверки состояния камер, просмотра прямых трансляций, получения уведомлений или изменения настроек.