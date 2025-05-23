В Дії временно остановят некоторые услуги: что и когда не будет работать

В период с 24 по 27 мая, то есть с субботы по вторник, в Дії и Кабинете водителя временно не будут работать некоторые сервисы для водителей. Это связано с проведением технического обслуживания Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Детали

В указанный период пользователи не смогут воспользоваться рядом электронных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление в телеграмм-канале сервиса.

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В частности, будут недоступны:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация автомобиля;

шеринг авто (добавление надлежащего пользователя);

бронирование номерных знаков;

продление срока платного хранения номерных знаков.

Также в течение этих дней не будет работать электронный обмен с системами других органов и субъектов, взаимодействующих с реестрами.

Учитывая это, пользователям рекомендуют заранее спланировать покупку, продажу авто или замену водительского удостоверения в период доступности сервисов.

По информации пресс-службы, уже со среды, 28 мая, сервисы в Дії снова будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Дії появятся платные сервисы, а первым станет шеринг документов, в частности передача электронных копий документов для банков. В будущем платными станут также сервисы Дія.Підпис и Дія.OAuth. Кроме того, Министерство цифровой трансформации работает над преобразованием Дія в государственную компанию с возможностью IPO и развитием ее как маркетплейса и AI-агента для граждан. Сервис начинает новый этап развития через монетизацию, с первыми ожидаемыми доходами в июне 2025 года.