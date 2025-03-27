Какие бренды смартфонов самые популярные среди украинцев – статистика Viber
- Samsung и Apple остаются лидерами среди смартфонов в Украине, а доля iOS-пользователей выросла до 25% в 2025 году.
- Среди самых популярных моделей смартфонов в Украине лидирует iPhone 11, а iPhone 15 Pro Max и Redmi 9C NFC впервые вошли в рейтинг.
Rakuten Viber обнародовал статистику по самым популярным смартфонам в Украине. Лидерами остаются Samsung и Apple, а среди моделей впервые в рейтинг попал iPhone 15 Pro Max.
Android или iOS: что выбирают украинцы
Несмотря на традиционное преимущество Android-устройств в Украине, доля iOS-пользователей продолжает расти, рассказывает 24 Канал. Сейчас 75% украинцев пользуются смартфонами на Android, тогда как iOS устройствами – 25%.
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Этот рост заметен в динамике последних лет: в 2023 году доля iOS составляла 19%, в 2024-м – 22%, а в 2025-м достигла четверти всех пользователей Rakuten Viber в Украине.
Самые популярные бренды смартфонов
В течение года среди лучшей четверки брендов в Украине остались неизменными. Лидерами рынка стали:
Samsung и Apple, а Apple опередил Redmi и поднялся на второе место. Poco заменил Huawei в пятерке самых популярных брендов, тогда как Huawei опустился на восьмую позицию, уступив еще Motorola и Oppo.
Рейтинг самых популярных брендов смартфонов в Украине в 2025 году:
- Samsung
- Apple (поднялся на 1 позицию)
- Redmi (опустился на 1 позицию)
- Xiaomi
- Poco
Самые популярные модели смартфонов
В рейтинге самых популярных моделей доминируют устройства Apple и Redmi. Лидером стал iPhone 11, который поднялся на одну позицию и опередил прошлогоднего фаворита – Redmi 9A. Впервые в списке появился iPhone 15 Pro Max, а также Redmi 9C NFC.
Рейтинг самых популярных моделей смартфонов в Украине в 2025 году:
iPhone 11 (поднялся на 1 позиция)
iPhone 13 (впервые в рейтинге)
Redmi 9A (опустился на 2 позиции)
iPhone 15 Pro Max (впервые в рейтинге)
Redmi 9C NFC (впервые в рейтинге)
Согласно данным Rakuten Viber, Samsung и Apple продолжают удерживать лидерство среди украинских пользователей, а доля iOS-устройств постепенно растет.