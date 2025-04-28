Xiaomi прекращает поддержку семи популярных смартфонов: какие смартфоны устарели

Компания Xiaomi официально объявила, что уже в этом месяце семь моделей ее устройств достигнут конца жизненного цикла (EOL). Владельцы этих моделей больше не увидят важных обновлений безопасности, поэтому пришло время задуматься о смене смартфона.

На практике это означает, что хоть смартфоны и продолжат исправно работать, их операционная система больше не будет поддерживаться производителем, объясняет 24 Канал. В частности важные пакеты безопасности и обновления со стороны Xiaomi не будут предоставляться.

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Под прекращение поддержки попали такие модели смартфонов:

Poco F4 GT,

Redmi K50 Gaming,

Redmi 10A,

Redmi Note 11S,

Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Xiaomi 11i,

Xiaomi HyperCharge.

Как видно из списка, производитель завершает поддержку устройств разных уровней – от мощного игрового Poco F4 GT до бюджетного Redmi 10A.

Некоторые из моделей получат финальное обновление перед завершением поддержки. В частности, Poco F4 GT получит обновление HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming – HyperOS 2.0.2.0. Таким образом владельцы игровых смартфонов смогут воспользоваться последними возможностями перед завершением выпуска обновлений.

Xiaomi рекомендует пользователям устаревших устройств рассмотреть возможность перехода на более актуальные модели.