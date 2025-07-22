Ваш смартфон навсегда заменил эти 10 гаджетов, которыми вы больше не воспользуетесь

Смартфон стал универсальным инструментом, который заменил множество отдельных устройств, которые когда-то были частью нашей повседневной жизни. Теперь в вашем кармане помещается одно устройство, которое способно выполнять функции, для которых раньше нужен был целый набор техники. Эта трансформация навеки изменила наше отношение к технологиям и то, как мы пользуемся ими.

Редакция 24 Канала выбрала 10 устройств, которые для большинства из нас стали историей благодаря возможностям смартфонов. Эти устройства конечно не полностью вытеснены из широкого потребления, но смартфон почти полноценно заменяет их в большинстве случаев.

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Простые цифровые фотокамеры



Смартфоны полноценно выполняют роль фотоаппарата, который всегда под рукой / Фото depositphotos

Когда-то компактные цифровые камеры были первым шагом в мир фотографии для многих. Но смартфоны изменили правила игры благодаря удобству – камера всегда с вами, без необходимости носить дополнительные карты памяти или батареи. Хотя ранние камеры в телефонах уступали качеством даже самым простым фотокамерам, со временем они достигли уровня, достаточного для социальных сетей или семейных альбомов.

К тому же, технологии вычислительной фотографии и редактирования с помощью искусственного интеллекта часто дают лучший результат для рядового пользователя. Интересно, что в последнее время компактные камеры снова приобретают популярность среди молодежи из-за их простоты и отсутствия отвлекающих факторов.

Карманные калькуляторы



Ряд приложений калькуляторов на смартфоне вбрасывают самые разнообразные расчеты / Фото depositphotos

Когда-то калькуляторы заменили логарифмические линейки, став революционным инструментом для доступных вычислений. Но теперь их роль выполняют приложения на смартфонах, которые предлагают не только базовые функции, но и научные вычисления, графические инструменты и даже решение символических уравнений. Единственная причина, почему калькуляторы еще используются, – это запрет телефонов на экзаменах в школах.

GPS-навигаторы



Смартфон может выполнять роль навигатора и имеет для этого различные приложения / Фото depositphotos

Устройства для навигации, такие как Garmin или TomTom, в свое время заменили бумажные карты, но смартфоны превзошли их благодаря универсальности. Приложения вроде Google Maps предлагают точные маршруты, обновления в реальном времени и интеграцию с другими сервисами.

Для большинства пользователей телефон стал основным инструментом навигации, хотя специализированные GPS-устройства все еще нужны для водителей грузовиков или путешественников со специфическими потребностями.

MP3-плееры



Некогда популярные MP3-плееры исчезли с широкого рынка / Фото depositphotos

Первые MP3-плееры, например Creative Zen, были гордостью многих. Они позволяли носить с собой десятки любимых песен. Но с появлением смартфонов и стриминговых сервисов, таких как Spotify или Apple Music, идея владения MP3-файлами стала устаревшей. Доступ к музыке заменил необходимость ее хранить, а форматы вроде AAC или FLAC предлагают лучшее качество и сжатие.

Будильники



Будильник на смартфоне можно переставить еще на 5 минуточек / Фото depositphotos

Цифровые будильники на тумбочке когда-то были неотъемлемой частью спальни, но смартфоны вытеснили их благодаря удобству. Телефон может быть не только будильником, но и трекером сна, генератором белого шума и развлекательным центром.

Вы можете настроить несколько сигналов, выбрать звук пробуждения и даже автоматически адаптировать время к переходу на летнее или зимнее время. Однако некоторые эксперты советуют убирать телефон из спальни, чтобы избежать соблазна листать соцсети перед сном.

Фонарики



Как и камера – фонарик в смартфоне всегда рядом / Фото depositphotos

Смартфоны с LED-вспышками заменили традиционные фонарики для большинства людей. Всегда иметь источник света в кармане – это удобно, когда нужно найти ключи или осветить пространство во время отключения электричества, не ища отдельное устройство.

Диктофоны



Приложения, ИИ и сервисы заменяют диктофоны / Фото depositphotos

Когда-то карманные цифровые диктофоны были незаменимыми для студентов или журналистов, но теперь голосовые заметки в смартфоне выполняют эту функцию практически идеально. Благодаря качественным встроенным микрофонам и технологиям шумоподавления на основе искусственного интеллекта записи звучат чище. К тому же, специальные приложения позволяют редактировать, транскрибировать и делиться файлами без дополнительных усилий.

Сканеры



Теперь документ можно отсканировать с помощью камеры смартфона / Фото depositphotos

Ранее сканирование документов было сложным процессом и требовало использования громоздких сканеров и медленного программного обеспечения. Сегодня смартфоны с приложениями вроде Adobe Scan или Microsoft Lens могут сканировать, обрезать, улучшать изображения и конвертировать их в PDF за считанные секунды.

Для повседневных задач телефон почти полностью заменил сканер, хотя для архивных или больших объемов работы специализированное оборудование все еще нужно.

Персональные цифровые ассистенты (PDA)



PDA стали предшественниками смартфонов, которые теперь с нами всегда / Фото depositphotos

Такие устройства, как Palm Pilot, были предшественниками современных смартфонов, позволяя вести календарь, записывать заметки и сохранять контакты. Хотя они кажутся примитивными по современным стандартам, именно они заложили основу для телефонов, которые мы используем сегодня, совмещая все эти функции в одном гаджете.

Электронные книги (E-Reader)



Читалки до сих пор популярны, но многие предпочитают смартфоны / Фото depositphotos

Хотя смартфоны могут заменить электронные книги благодаря приложениям для чтения, специализированные устройства с E-ink экранами имеют свои преимущества. Они имитируют вид настоящей бумаги, что комфортнее для глаз во время длительного чтения, работают неделями без подзарядки и не отвлекают уведомлениями.

В то же время многие пользователи отдают предпочтение именно смартфонам или планшетам благодаря их широким возможностям, которые позволяют использовать их в частности для просмотра контента из соцсетей.

Смартфон изменил отношение к технологиям нескольких поколений заменив целый ряд отдельных устройств одним универсальным гаджетом. Это принесло огромное удобство, хотя иногда вызывает ностальгию по простым, однофункциональными приборами из прошлого.

В конце концов сегодня многие пользователи смартфонов могут даже не знать, что функции нескольких приложений внутри их телефона раньше выполняли громоздкие и часто неудобные устройства, которые постепенно или полностью отправились в музеи.