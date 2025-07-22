Редакція 24 Каналу вибрала 10 пристроїв, які для більшості з нас стали історією завдяки можливостям смартфонів. Ці пристрої авжеж не повністю витіснені з широкого вжитку, але смартфон майже повноцінно замінює їх у більшості випадків.

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Прості цифрові фотокамери



Смартфони повноцінно виконують роль фотоапарата, який завжди під рукою / Фото depositphotos

Колись компактні цифрові камери були першим кроком у світ фотографії для багатьох. Але смартфони змінили правила гри завдяки зручності – камера завжди з вами, без необхідності носити додаткові карти пам'яті чи батареї. Хоча ранні камери в телефонах поступалися якістю навіть найпростішим фотокамерам, з часом вони досягли рівня, достатнього для соціальних мереж чи сімейних альбомів.

До того ж, технології обчислювальної фотографії та редагування за допомогою штучного інтелекту часто дають кращий результат для пересічного користувача. Цікаво, що останнім часом компактні камери знову набувають популярності серед молоді через їхню простоту та відсутність відволікаючих факторів.

Кишенкові калькулятори



Низка застосунків калькуляторів на смартфоні вкинують найрізноманітніші розрахунки / Фото depositphotos

Колись калькулятори замінили логарифмічні лінійки, ставши революційним інструментом для доступних обчислень. Але тепер їхню роль виконують застосунки на смартфонах, які пропонують не лише базові функції, а й наукові обчислення, графічні інструменти та навіть розв'язання символічних рівнянь. Єдина причина, чому калькулятори ще використовуються, – це заборона телефонів на іспитах у школах.

GPS-навігатори



Смартфон може виконувати роль навігатора і має для цього різні застосунки / Фото depositphotos

Пристрої для навігації, такі як Garmin чи TomTom, свого часу замінили паперові карти, але смартфони перевершили їх завдяки універсальності. Застосунки на кшталт Google Maps пропонують точні маршрути, оновлення в реальному часі та інтеграцію з іншими сервісами.

Для більшості користувачів телефон став основним інструментом навігації, хоча спеціалізовані GPS-пристрої все ще потрібні для водіїв вантажівок чи мандрівників із специфічними потребами.

MP3-плеєри



Колись популярні MP3-плеєри зникли з широкого ринку / Фото depositphotos

Перші MP3-плеєри, як-от Creative Zen, були гордістю багатьох. Вони дозволяли носити з собою десятки улюблених пісень. Але з появою смартфонів і стрімінгових сервісів, таких як Spotify чи Apple Music, ідея володіння MP3-файлами стала застарілою. Доступ до музики замінив необхідність її зберігати, а формати на кшталт AAC чи FLAC пропонують кращу якість і стиснення.

Будильники



Будильник на смартфоні можна переставити ще на 5 хвилиночок / Фото depositphotos

Цифрові будильники на тумбочці колись були невід'ємною частиною спальні, але смартфони витіснили їх завдяки зручності. Телефон може бути не лише будильником, а й трекером сну, генератором білого шуму та розважальним центром.

Ви можете налаштувати кілька сигналів, обрати звук пробудження та навіть автоматично адаптувати час до переходу на літній чи зимовий час. Однак деякі експерти радять прибирати телефон із спальні, щоб уникнути спокуси гортати соцмережі перед сном.

Ліхтарики



Як і камера – ліхтарик в смартфоні завжди поруч / Фото depositphotos

Смартфони з LED-спалахами замінили традиційні ліхтарики для більшості людей. Завжди мати джерело світла в кишені – це зручно, коли потрібно знайти ключі чи освітити простір під час відключення електрики, не шукаючи окремий пристрій.

Диктофони



Застосунки, ШІ та сервіси заміняють диктофони / Фото depositphotos

Колись кишенкові цифрові диктофони були незамінними для студентів чи журналістів, але тепер голосові нотатки в смартфоні виконують цю функцію практично ідеально. Завдяки якісним вбудованим мікрофонам і технологіям шумозаглушення на основі штучного інтелекту записи звучать чистіше. До того ж, спеціальні застосунки дозволяють редагувати, транскрибувати та ділитися файлами без додаткових зусиль.

Сканери



Тепер документ можна відсканувати за допомогою камери смартфона / Фото depositphotos

Раніше сканування документів було складним процесом і потребувало використання громіздких сканерів та повільного програмного забезпечення. Сьогодні смартфони із застосунками на кшталт Adobe Scan чи Microsoft Lens можуть сканувати, обрізати, покращувати зображення та конвертувати їх у PDF за лічені секунди.

Для повсякденних завдань телефон майже повністю замінив сканер, хоча для архівних чи великих обсягів роботи спеціалізоване обладнання все ще потрібне.

Персональні цифрові асистенти (PDA)



PDA стали попередниками смартфонів, які тепер з нами завжди / Фото depositphotos

Такі пристрої, як Palm Pilot, були попередниками сучасних смартфонів, дозволяючи вести календар, записувати нотатки та зберігати контакти. Хоча вони здаються примітивними за сучасними стандартами, саме вони заклали основу для телефонів, які ми використовуємо сьогодні, поєднуючи всі ці функції в одному ґаджеті.

Електронні книжки (E-Reader)



Читалки досі популярні, але багато хто віддає перевагу смартфонам / Фото depositphotos

Хоча смартфони можуть замінити електронні книжки завдяки застосункам для читання, спеціалізовані пристрої з E-ink екранами мають свої переваги. Вони імітують вигляд справжнього паперу, що комфортніше для очей під час тривалого читання, працюють тижнями без підзарядки та не відволікають сповіщеннями.

Водночас чимало користувачів віддають перевагу саме смартфонам або планшетам завдяки їх широким можливостям, які дозволяють використовувати їх зокрема для перегляду контенту із соцмереж.

Смартфон змінив ставлення до технологій кількох поколінь замінивши цілу низку окремих пристроїв одним універсальним ґаджетом. Це принесло величезну зручність, хоча іноді викликає ностальгію за простими, однофункціональними приладами з минулого.

Зрештою сьогодні чимало користувачів смартфонів можуть навіть не знати, що функції кількох додатків всередині їх телефона раніше виконували громіздкі і часто незручні пристрої, які поступово або повністю відправилися в музеї.