Перенос номеров в Украине: к какому оператору идут чаще всего

В декабре 2025 года украинцы более 42 тысяч раз воспользовались услугой переноса мобильного номера. Больше всего абонентов потеряли крупные операторы, тогда как один из них стал единственным, кому удалось существенно нарастить свою абонентскую базу.

В декабре 2025 года в Украине зафиксировали 42 183 переноса мобильных номеров между операторами в рамках услуги MNP. Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на НКЭК.

На какого оператора украинцы переходят чаще всего?

Наибольший отток абонентов в прошлом месяце имел "Киевстар" – сеть покинули 19 045 пользователей. Vodafone потерял 15 501 абонента, а lifecell – 7 445. Также зафиксированы единичные переходы от меньших операторов: "Интертелеком" покинули 66 абонентов, а "ТриМоб" – 116.

Как пишет Obozrevatel, именно lifecell стал главным направлением для переноса номеров. В декабре на этого оператора перешли 23 520 абонентов. Vodafone получил 10 333 новых номера, "Киевстар" – 8 308. К "Интертелекому" перешли 14 абонентов, к "ТриМоб" – 8.

По итогам месяца lifecell оказался единственным оператором, который благодаря MNP увеличил количество клиентов. Чистый прирост абонентов составил 16 065 номеров. Остальные операторы завершили месяц с отрицательным балансом переносов.

Телеком-аналитик Александр Глущенко объясняет, что при выборе тарифа прежде всего следует четко определить собственные потребности. Речь идет о том, какими услугами пользователь пользуется регулярно, а какие почти не нужны.

По словам эксперта, важно не переплачивать за минуты или сервисы, которые фактически не используются. Например, если основное общение происходит в мессенджерах, логично выбирать тариф с минимальным количеством минут, но с большим объемом мобильного интернета.

Также стоит учитывать новые возможности для пользователей. С 1 января Украина присоединилась к европейской зоне роуминга Roam like at home. Это означает, что украинские абоненты могут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах ЕС без дополнительных доплат в пределах своего тарифа. Такие же условия будут действовать и для абонентов из Евросоюза во время пребывания в Украине.