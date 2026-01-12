В декабре 2025 года в Украине зафиксировали 42 183 переноса мобильных номеров между операторами в рамках услуги MNP. Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на НКЭК.

На какого оператора украинцы переходят чаще всего?

Наибольший отток абонентов в прошлом месяце имел "Киевстар" – сеть покинули 19 045 пользователей. Vodafone потерял 15 501 абонента, а lifecell – 7 445. Также зафиксированы единичные переходы от меньших операторов: "Интертелеком" покинули 66 абонентов, а "ТриМоб" – 116.

Как пишет Obozrevatel, именно lifecell стал главным направлением для переноса номеров. В декабре на этого оператора перешли 23 520 абонентов. Vodafone получил 10 333 новых номера, "Киевстар" – 8 308. К "Интертелекому" перешли 14 абонентов, к "ТриМоб" – 8.

По итогам месяца lifecell оказался единственным оператором, который благодаря MNP увеличил количество клиентов. Чистый прирост абонентов составил 16 065 номеров. Остальные операторы завершили месяц с отрицательным балансом переносов.

Телеком-аналитик Александр Глущенко объясняет, что при выборе тарифа прежде всего следует четко определить собственные потребности. Речь идет о том, какими услугами пользователь пользуется регулярно, а какие почти не нужны.

По словам эксперта, важно не переплачивать за минуты или сервисы, которые фактически не используются. Например, если основное общение происходит в мессенджерах, логично выбирать тариф с минимальным количеством минут, но с большим объемом мобильного интернета.

Также стоит учитывать новые возможности для пользователей. С 1 января Украина присоединилась к европейской зоне роуминга Roam like at home. Это означает, что украинские абоненты могут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах ЕС без дополнительных доплат в пределах своего тарифа. Такие же условия будут действовать и для абонентов из Евросоюза во время пребывания в Украине.