Перенесення номерів в Україні: до якого оператора йдуть найчастіше

У грудні 2025 року українці понад 42 тисячі разів скористалися послугою перенесення мобільного номера. Найбільше абонентів втратили великі оператори, тоді як один із них став єдиним, кому вдалося суттєво наростити свою абонентську базу.

У грудні 2025 року в Україні зафіксували 42 183 перенесення мобільних номерів між операторами в межах послуги MNP. Такі дані оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на НКЕК.

На якого оператора українці переходять найчастіше?

Найбільший відтік абонентів минулого місяця мав "Київстар" – мережу залишили 19 045 користувачів. Vodafone втратив 15 501 абонента, а lifecell – 7 445. Також зафіксовані поодинокі переходи від менших операторів: "Інтертелеком" залишили 66 абонентів, а "ТриМоб" – 116.

Як пише Obozrevatel, саме lifecell став головним напрямком для перенесення номерів. У грудні на цього оператора перейшли 23 520 абонентів. Vodafone отримав 10 333 нові номери, "Київстар" – 8 308. До "Інтертелекому" перейшли 14 абонентів, до "ТриМоб" – 8.

За підсумками місяця lifecell виявився єдиним оператором, який завдяки MNP збільшив кількість клієнтів. Чистий приріст абонентів склав 16 065 номерів. Інші оператори завершили місяць із негативним балансом перенесень.

Телеком-аналітик Олександр Глущенко пояснює, що під час вибору тарифу насамперед варто чітко визначити власні потреби. Йдеться про те, якими послугами користувач користується регулярно, а які майже не потрібні.

За словами експерта, важливо не переплачувати за хвилини чи сервіси, які фактично не використовуються. Наприклад, якщо основне спілкування відбувається в месенджерах, логічно обирати тариф із мінімальною кількістю хвилин, але з великим обсягом мобільного інтернету.

Також варто враховувати нові можливості для користувачів. З 1 січня Україна приєдналася до європейської зони роумінгу Roam like at home. Це означає, що українські абоненти можуть користуватися дзвінками, SMS і мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткових доплат у межах свого тарифу. Такі ж умови діятимуть і для абонентів з Євросоюзу під час перебування в Україні.