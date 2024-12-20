Google Карты помогли поймать убийцу: он попал на снимки улиц с телом жертвы

Во время своей миссии по картографированию земного шара автомобиль Google Street View, похоже, задокументировал момент, когда подозреваемый в совершении преступления положил на заднее сиденье автомобиля нечто очень похожее на завернутое в пленку тело. Полиция не упустила такой шанс.

Детали расследования

Считается, что это вероятный труп кубинца, об исчезновении которого в прошлом году сообщил родственник. Мужчина уехал в Испанию, где жил в отдаленном муниципалитете Сория на момент своего исчезновения. Отправляясь в другую страну, он стремился найти женщину, в которую, как пишут СМИ, был влюблен. Позже родственник получил с его номера подозрительные сообщения, которые вызвали беспокойство. В этом году часть расчлененного тела нашли похороненной на кладбище в местном поселке Тахуэко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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В заявлении, обнародованном полицией, следователи сообщили, что в связи с исчезновением мужчины были арестованы два человека. Ключевым доказательством, который помог полиции выйти на подозреваемых, были "изображения в приложении для определения местонахождения", который, как потом выяснилось, "обнаружил транспортное средство, которое могло быть использовано во время преступления", говорится в заявлении. Этим приложением, очевидно, был сервис Google Maps.

Действительно, автомобиль Google Street View случайно проезжал мимо улицы в Тахуэко, когда один из подозреваемых по этому делу загружал что-то в багажным красного автомобиля.

Что интересно, это был первый раз, когда Google посетил крошечный городок, в котором проживает всего 56 человек. И именно в это время его камера зафиксировала попытку скрыть преступление.

Двух арестованных уже идентифицировали. Среди них – женщина, которую умерший поехал искать в Испанию, а также соучастник, которого СМИ называют ее "партнером". Полиция охарактеризовала эту пару как "вероятных исполнителей преступления, связанного с незаконным лишением свободы при отягчающих обстоятельствах с целью не предоставления информации о местонахождении пропавшего лица".

Следует отметить, что хотя фотография, которая распространяется в Интернете, действительно похожа на то, как кто-то пакует мертвое тело в кузов автомобиля, обвиняемые еще не были осуждены, и их только подозревают в совершении преступлений.