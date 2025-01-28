У некоторых пользователей Pixel 9 Pro начала отпадать панель камеры
В прошлом году компания Google выпустила серию смартфонов Pixel 9. Они мгновенно стали хитом среди пользователей, а большую роль в этом успехе сыграли изменения в дизайне. Произошли они среди прочего и в блоке камер, которые теперь имеют форму островка со скругленными углами. Не прошло и полгода, как пользователи столкнулись с тем, что панель камеры Pixel 9 Pro отделяется от задней панели.
Не первый случай
Недавно пользователь смартфона от Google поделился на Reddit неприятным опытом использования Pixel 9 Pro, когда панель камеры начала отклеиваться от корпуса. Владелец устройства утверждает, что купил его всего три месяца назад, к тому же устройство было защищено защитной пленкой и чехлом с момента приобретения, сообщает 24 Канал.
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В заметке также указано, что телефон никогда не падал и не был поврежден, но проблема все равно возникла.
Дефект в Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit
Дефект в Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit
Это не первый случай подобной проблемы для серии Pixel, поскольку подобным неудачным опытом поделился другой покупатель Pixel 9 Pro еще в октябре, где он рассказал, что объектив камеры сначала начал запотевать в душе, а позже панель камеры отделилась от задней панели.
В первом случае компания Google отреагировала оперативно и выдала замену. Однако в этой заметке пользователь утверждает, что не смог получить хотя бы какую-то помощь от компании. По его словам, когда он связался со службой поддержки, там его "поздравили с новым телефоном" и заявили, что "вы владеете им более 90 дней, наслаждайтесь им".
Тот факт, что это уже вторая такая проблема, свидетельствует, что она может повторяться и в дальнейшем. Что ее вызывает, неизвестно. Вероятно, если это будет продолжаться, Google придется изучать проблему, чтобы выяснить, по чьей вине возникает дефект, поскольку это может серьезно повлиять на имидж бренда.