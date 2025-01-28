У некоторых пользователей Pixel 9 Pro начала отпадать панель камеры

В прошлом году компания Google выпустила серию смартфонов Pixel 9. Они мгновенно стали хитом среди пользователей, а большую роль в этом успехе сыграли изменения в дизайне. Произошли они среди прочего и в блоке камер, которые теперь имеют форму островка со скругленными углами. Не прошло и полгода, как пользователи столкнулись с тем, что панель камеры Pixel 9 Pro отделяется от задней панели.

Не первый случай

Недавно пользователь смартфона от Google поделился на Reddit неприятным опытом использования Pixel 9 Pro, когда панель камеры начала отклеиваться от корпуса. Владелец устройства утверждает, что купил его всего три месяца назад, к тому же устройство было защищено защитной пленкой и чехлом с момента приобретения, сообщает 24 Канал.

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В заметке также указано, что телефон никогда не падал и не был поврежден, но проблема все равно возникла.



Дефект в Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit



Дефект в Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit

Это не первый случай подобной проблемы для серии Pixel, поскольку подобным неудачным опытом поделился другой покупатель Pixel 9 Pro еще в октябре, где он рассказал, что объектив камеры сначала начал запотевать в душе, а позже панель камеры отделилась от задней панели.

В первом случае компания Google отреагировала оперативно и выдала замену. Однако в этой заметке пользователь утверждает, что не смог получить хотя бы какую-то помощь от компании. По его словам, когда он связался со службой поддержки, там его "поздравили с новым телефоном" и заявили, что "вы владеете им более 90 дней, наслаждайтесь им".

Тот факт, что это уже вторая такая проблема, свидетельствует, что она может повторяться и в дальнейшем. Что ее вызывает, неизвестно. Вероятно, если это будет продолжаться, Google придется изучать проблему, чтобы выяснить, по чьей вине возникает дефект, поскольку это может серьезно повлиять на имидж бренда.

Напомним, текущие Pixel 9 вышли в августе 2024 года вместо традиционного октября. Компания подвинула сроки запуска для всей линейки, в том числе и ожидается, что последний смартфон серии A выйдет также на несколько месяцев раньше.