Одно из самых изолированных от мира племен вдруг вышло из леса, попав на видеозапись

Захватывающие кадры показывают, как члены одного из самых изолированных коренных племен в мире покидают тропический лес в перуанской Амазонии. Они появились в нескольких километрах от места, где лесозаготовительным компаниям недавно было разрешено вырубать деревья. Вероятно, эти два факта связаны между собой.

Что известно об этих людях

Племя Машко Пиро остается одной из крупнейших общин, которые, как считается, живут без каких-либо контактов с внешним миром. Но теперь, когда лесозаготовители посягают на их дом, племя все чаще пробирается к соседней реке Лас-Пьедрас, как показывают кадры, предоставленные правозащитной группой Survival International.

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Это еще раз подчеркивает нашу печальную реальность, в которой огромные масштабы вырубки лесов затрагивают один из крупнейших и самых разнообразных участков суши в мире.

Члены коренной общины Машко Пиро, изолированного племени в перуанской Амазонии: видео

Местные защитники коренных народов бьют тревогу.

Это неопровержимое доказательство того, что многие представители Машко Пиро живут на этой территории, которую правительство не только не защитило, но и фактически продало лесозаготовительным компаниям,

– заявил президент местной организации коренных народов FENAMAD Альфредо Варгас Пио.

Он добавляет, что лесозаготовители могут занести новые болезни, которые уничтожат Машко Пиро. Существует также риск насилия с обеих сторон, поэтому очень важно, чтобы территориальные права племени были признаны и защищены законом.

По оценкам правительства, в регионе проживает около 750 представителей этой народности. Это одно из 20 изолированных племен Перу. Машко Пиро обитают на территории, расположенной между двумя природными заповедниками в Мадре-де-Пиос, юго-восточном регионе Перу в бассейне Амазонки.

Другая местная община под названием Ине, которая говорит на родственном с ними языке и контактирует с цивилизацией, сообщила, что Машко Пиро возмущены присутствием лесозаготовителей. Компания построила почти 200 километров дороги для грузовиков, что было одобрено Лесным попечительским советом (FSC), которая утверждала, что ее деятельность является устойчивой и этичной.

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Проблемы экологические и этические

Лесозаготовка, как легальная, так и нелегальная, остается огромной экологической проблемой. По данным Ассоциации охраны природы Амазонии, тропические леса приближаются к "переломному моменту", когда из-за вырубки они больше не смогут генерировать достаточное количество осадков для поддержания своих экосистем.

В Survival International отмечают, что приближается гуманитарная катастрофа, а потому необходимо, чтобы лесозаготовители были изгнаны, а территория Машко Пиро наконец была должным образом защищена.