Французский стартап представил карбайк – странный гибрид автомобиля и велосипеда

Разработки в сфере устойчивого городского развития в последнее время предлагают немало интересных идей. Так стартап из Франции предложил идею четырехколесного велосипеда Karbikes – гибридного транспортного средства, сочетающего в себе лучшие элементы электрических микроавтобусов, электровелосипедов и веломобилей.

Идея такого транспортного средства заключается в том, что он имеет целью предложить практическое и экологическое решение для поездок в пределах города при любых погодных условиях.

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Детали проекта

Karbikes разрабатывался чуть более, как два года и является детищем Лукаса Вансона и Гаэль Ришар, основателей страсбургского стартапа. По сути, это частично крытый электрический квадроцикл, сконструированный на металлическом шасси, которое удобно размещается на велосипедных дорожках, хотя перед использованием пользователи должны проверить местные правила.



Городской транспорт на каждый день / Фото Karbikes

Ключевые особенности и характеристики

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Сердцем Karbikes является 250-ваттный электродвигатель с педальным приводом, который работает в паре с автоматической коробкой передач Valeo, что позволяет развивать скорость до 25 км/ч в соответствии с европейскими правилами для электровелосипедов.

Квадроцикл питается от аккумуляторной батареи емкостью 1,24 кВт-ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде 75 километров. Однако рекламные материалы указывают на потенциальный запас хода до 160 километров при определенных условиях, чему способствует солнечная панель на крыше мощностью 100 Вт, которая подзаряжает батарею во время движения.

В дизайне автомобиля приоритетными являются комфорт водителя и защита от дождя и жары. Он имеет алюминиевую крышу и лобовое стекло из поликарбоната, с опциями тканевых дверей, застегивающихся на молнию, которые уже доступны, и сплошных дверей, запирающихся на замок, которые разрабатываются. Эти особенности гарантируют, что водитель и пассажиры останутся сухими даже во время сильного дождя.



Разработка проекта длилась более 2 лет / Фото Karbikes

Внутри Karbikes предлагает сиденье на скамейке сзади, на котором может разместиться один взрослый или двое детей. Водитель занимает полулежачее сиденье с высокой спинкой, расположенное по центру, используя руль, похожее на велосипедное, для управления и торможения.

Хотя на рекламных материалах изображен смартфон для навигации, установлен на руле, об интегрированном приложении компаньон пока не упоминается.

Безопасность и удобство транспортного средства включают гидравлические дисковые тормоза для эффективного торможения, четыре амортизаторы для сглаживания неровностей, зеркала заднего вида, фары, стоп-сигналы, указатели поворотов и интегрированную сигнализацию.

Кроме того, предусмотрен звуковой сигнал для предупреждения пешеходов, а заднее багажное отделение предлагает щедрое грузовое пространство объемом 400 литров.

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Доступность и цена

Сайт стартапа намекает на различные адаптации Karbikes. Одна версия предлагает люк, а другая заменяет пассажирское сиденье на грузовой бокс, ориентированный на городские службы доставки. Однако эти варианты все еще находятся на стадии разработки.

Несмотря на свои многочисленные преимущества, гибридное транспортное средство Karbikes имеет значительную цену – 12 000 евро. Тем не менее, стартап уже получил заказ на десять единиц, поставки ожидаются в ближайшие месяцы.