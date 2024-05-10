Этот мини-компьютер способен работать без розетки и имеет все необходимое для работы

Компания Minisforum, известный игрок в сфере компактных компьютерных решений, недавно представила карманный ПК S100, который дебютировал на выставке потребительской электроники (CES) 2024. Это инновационное устройство предлагает замечательную особенность - возможность работать без необходимости прямого питания от розетки, благодаря совместимости с технологией Power over Ethernet (PoE).

На что способен Minisforum S100

Minisforum S100 имеет размеры 152×58×19,5 мм, что сопоставимо с размерами стандартного смартфона. Его производительность обеспечивается процессором Intel N100 (Alder Lake-N) – четырехъядерным чипом мощностью 6 Вт с тактовой частотой до 3,4 ГГц, который, однако, не имеет поддержки HyperThreading.

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В паре с 8 ГБ памяти LPDDR5-4800 в одноканальной конфигурации эта миниатюрная мощность обеспечивает безупречную производительность в своем компактном корпусе.

Оснащенный скромной системой охлаждения, состоящей из небольшого вентилятора, прикрепленного к радиатору, S100 работает с уровнем шума 24 дБ во время простоя, который достигает 43 дБ при полной нагрузке.



Minisforum S100 / Фото Minisforum

Несмотря на то, что его миниатюрный размер требует фиксированного накопителя UFS 2.1 емкостью 256 ГБ, пользователи могут положиться на порт USB 3.2 Gen 2 Type-C или Ethernet (2,5 Гбит/с) для питания, благодаря поддержке PoE. Устройство также может похвастаться основными возможностями подключения, включая HDMI 2.0, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и возможность одновременного подключения к двум экранам.

Беспроводные возможности не пострадали благодаря поддержке стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Наличие портов HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 2 Type-C обеспечивает универсальное подключение, причем последний способен питать дисплеи мощностью до 65 Вт. Каждое устройство поставляется с предустановленной ОС Windows 11 в комплекте с необходимыми аксессуарами, такими как адаптеры, кабели и инструкции.

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Цена компьютера

В Японии Minisforum S100 доступен по конкурентной цене 193 доллара, включая щедрую скидку в размере 45 долларов, что делает его привлекательным выбором для технических энтузиастов, которые ищут портативные компьютерные решения.