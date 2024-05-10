На що здатен Minisforum S100

Minisforum S100 має розміри 152×58×19,5 мм, що можна порівняти з розмірами стандартного смартфона. Його продуктивність забезпечується процесором Intel N100 (Alder Lake-N) – чотирьохядерним чіпом потужністю 6 Вт з тактовою частотою до 3,4 ГГц, який, однак, не має підтримки HyperThreading.

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У парі з 8 ГБ пам'яті LPDDR5-4800 в одноканальній конфігурації ця мініатюрна потужність забезпечує бездоганну продуктивність у своєму компактному корпусі.

Оснащений скромною системою охолодження, що складається з невеликого вентилятора, прикріпленого до радіатора, S100 працює з рівнем шуму 24 дБ під час простою, який досягає 43 дБ при повному навантаженні.



Minisforum S100 / Фото Minisforum

Попри те, що його мініатюрний розмір вимагає фіксованого накопичувача UFS 2.1 ємністю 256 ГБ, користувачі можуть покластися на порт USB 3.2 Gen 2 Type-C або Ethernet (2,5 Гбіт/с) для живлення, завдяки підтримці PoE. Пристрій також може похвалитися основними можливостями підключення, включаючи HDMI 2.0, два порти USB 3.2 Gen 2 Type-A і можливість одночасного підключення до двох екранів.

Бездротові можливості не постраждали завдяки підтримці стандартів Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Наявність портів HDMI 2.0 і USB 3.2 Gen 2 Type-C забезпечує універсальне підключення, причому останній здатний живити дисплеї потужністю до 65 Вт. Кожен пристрій постачається з попередньо встановленою ОС Windows 11 у комплекті з необхідними аксесуарами, такими як адаптери, кабелі та інструкції.

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Ціна комп'ютера

В Японії Minisforum S100 доступний за конкурентною ціною 193 долари, включаючи щедру знижку у розмірі 45 доларів, що робить його привабливим вибором для технічних ентузіастів, які шукають портативні комп'ютерні рішення.