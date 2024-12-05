Ученые нашли следы гигантской солнечной бури, поразившей Землю 2687 лет назад

Кольца древних деревьев указали на "катастрофический" солнечный шторм, поразивший Землю около 2687 лет назад. Если бы он произошел сегодня, в нашем технологически развитом мире, последствия были бы разрушительными.

Детали открытия

В этом году Земля столкнулась с самыми сильными геомагнитными возмущениями за очень долгое время. Они вызвали полярные сияния аж за экватором, что крайне необычно для нашей планеты. Наблюдали их и в Украине в виде красного, розового или зеленого свечения в небе. Но эти случаи не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло почти три тысячи лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Университет Аризоны.

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О современных вспышках на Солнце, корональных выбросах массы и магнитных бурях мы узнаем благодаря целому флоту спутников, которые постоянно следят за космической погодой. Но как насчет событий, которые происходили до создания современных технологий? Если бы солнечная буря беспрецедентной силы произошла тысячи лет назад, как бы мы об этом узнали?

К нашему счастью, древние деревья выполняют роль капсул времени, записывая историю Земли буквально в своих стволах. Исследовательская группа из Университета Аризоны во главе с Тимоти Джуллом раскрывает эти секреты деревьев, тщательно анализируя их кольца. Главной целью является поиск доказательств колоссальных солнечных возмущений, известных как События Мияке.

Что такое Событие Мияке. Это экстремальный тип солнечной активности, впервые обнаруженный в 2012 году японским физиком Фуса Мияке. Эти явления характеризуются значительно более высокой интенсивностью солнечных выбросов плазмы и излучения. Они настолько редкие, что за последние 14 500 лет их было обнаружено всего 6.

Последнее Событие Мияке произошло примерно в 775 году нашей эры. Но теперь ученые подтвердили еще одно, которое произошло примерно в 660 годах до нашей эры.

Если бы они произошли сегодня, то имели бы катастрофические последствия для коммуникационных технологий,

– пишут ученые в своем отчете.

Мощные солнечные выбросы, если они направлены на Землю, могут поражать нашу электронику, создавая избыточные токи и буквально сжигая все изнутри. Магнитное поле защищает нас от этого, но все же самые сильные события приводят к повреждениям электрических сетей на планете и сгоранию спутников на орбите. Так, например, произошло ранее с только что запущенной партией Starlink, а также недавно с тремя австралийскими спутниками.

Фуса Мияке также работает в этой же группе ученых. Он обнаружил характерный признак этих экстремальных событий: резкое увеличение радиоактивных изотопов углерода, в частности углерода-14, в ростовых кольцах деревьев.

Углерод-14 – это естественный радиоактивный вариант углерода, который образуется в атмосфере при взаимодействии космического излучения с азотом. В конце концов, он реагирует с кислородом, образуя углекислый газ. Затем углекислый газ попадает в деревья через фотосинтез, поглощается и становится частью древесины по мере роста.



Ствол лиственницы, вынутый учеными из древних отложений / Фото Университета Аризоны

Чтобы прийти к описанным выводам, ученые исследовали отдельные древесные кольца из древних образцов древесины, которые достали из рек и болот, где они хранятся лучше всего. Основной компонент древесины, целлюлозу, затем сжигают, чтобы определить содержание радиоуглерода.

Когда обнаруживается пик содержания радиоуглерода, исследователи сравнивают данные древесных колец с пиками других изотопов, таких как бериллий-10, который был заперт в ледяных кернах, извлеченных из ледников и ледниковых щитов - еще одной замечательной природной капсуле времени. Как и углерод-14, бериллий-10 образуется в атмосфере в результате бомбардировки солнечными частицами. Осадки, такие как дождь или снег, захватывают изотоп и замыкают его в ледяном покрове.

Если керны льда как с Северного, так и с Южного полюсов показывают всплеск изотопа бериллия-10 за определенный год, что совпадает с повышенным содержанием радиоуглерода в кольцах деревьев, мы знаем, что была солнечная буря,

– говорится в статье.

Данные по кольцам деревьев и льду позволили точно определить дату экстремальной солнечной бури Мияке, время которой долгое время ускользало от исследователей: это произошло между 664 и 663 годами до нашей эры.