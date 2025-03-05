Хакеры атаковали польское космическое агентство

Польское космическое агентство (POLSA) заявляет, что расследует кибератаку. Его специалисты работают над восстановлением услуг после инцидента.

Детали

Польское государственное агентство, ответственное за космическую деятельность страны, говорит, что "немедленно отключило" свою сеть от интернета после обнаружения кибератаки в воскресенье, чтобы защитить данные от похищения. На момент написания этого материала сайт POLSA все еще не работает, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление в соцсети X.

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Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в отдельном сообщении подтвердил, что государственные службы кибербезопасности обнаружили несанкционированный доступ к ИТ-инфраструктуре Польского космического агентства и работают над тем, чтобы определить, кто стоит за кибератакой.

В результате инцидента системы, пострадавшие от атаки, были защищены. CSIRT NASK совместно с CSIRT MON оказывает поддержку POLSA в мероприятиях, направленных на восстановление оперативного функционирования Агентства. Также проводятся интенсивные оперативные мероприятия с целью установления лиц, которые стоят за кибератакой,

– сказал Гавковский.

CSIRT NASK – команда реагирования на инциденты компьютерной безопасности Национального научно-исследовательского института.

CSIRT MON – команда реагирования на инциденты компьютерной безопасности Министерства национальной обороны.

Природа инцидента еще не известна, неясно, что именно произошло и какие имело последствия. Других комментариев или уточнений от POLSA пока нет.

В январе Гавковский заявил местным СМИ, что Польша является "наиболее атакованной страной в Европейском Союзе, когда речь идет об инцидентах в киберпространстве", приписывая большинство инцидентов России. В прошлом году страна заявила, что стала мишенью APT28, хакерской группы, финансируемой государством и управляемой российской военной разведкой. Поэтому нельзя исключать, что и за этим случаем также стоит Россия.