"Киевстар" обещает увеличить время работы сети во время отключений света до 6 часов

Крупнейший мобильный оператор Украины, объявил о планах увеличить время автономной работы до шести часов на 30% своей инфраструктуры ко второму кварталу 2025 года. По словам президента "Киевстар" Александра Комарова, это является частью усилий компании, направленных на повышение отказоустойчивости мобильной сети.

Сейчас около 65% сети "Киевстар" способны работать автономно до четырех часов в случае отключения электроэнергии, отметил Комаров на конференции Global Outlook: Fostering unity, передает interfax. Однако остаются значительные проблемы, в частности, связанные с энергоснабжением.

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Энергетика – наш самый большой вызов. Мы стремимся достичь шестичасового резервирования 30% сети к середине 2025 года,

– заявил Комаров.

Глава компании также рассказал, что предыдущая попытка сделать 100% сети "Киевстар" автономной в течение четырех часов до 2023 года была неудачной из-за стратегических ошибок, таких как использование свинцово-кислотных аккумуляторов, которые оказались плохо приспособленными для работы в условиях нестабильного энергоснабжения в Украине.

"Свинцовые батареи не могут справиться с нерегулируемыми отключениями, с которыми мы сталкиваемся, когда электроэнергии нет восемь часов, а потом она появляется лишь на два часа. Их производительность снижается при такой нестабильности", – объяснил Комаров.

Сейчас "Киевстар" заменяет эти батареи, чтобы обеспечить лучшую резервную поддержку. Сейчас компания имеет около 2 500 генераторов в своей сети и планирует добавить еще 1 000 для усиления энергетической устойчивости.

Комаров также отметил, что "Киевстар" придерживается требований правительства, в частности, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которая требует, чтобы базовые станции работали без внешнего питания в течение 10 часов. Однако достижение этой цели связано со значительными техническими и логистическими проблемами.

Достичь 10 часов в ближайшем будущем нереально, но мы работаем над тем, чтобы достичь шести часов,

– сказал Комаров.

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Дело в том, что каждая базовая станция потребует новых стоек электропитания, времени и значительных ресурсов, отмечает Комаров.

Учитывая то, что более 15 000 таких площадок требуют обновления, компания ожидает длительный и сложный процесс повышения энергетической устойчивости.