Китай обнаружил воду в необычной форме внутри лунных образцов, собранных зондом "Чанъэ-5"

Ученые из Китая обнаружили следы воды в образцах лунного грунта собранного в рамках недавней миссии. Находка указывает на то, что вода может существовать на Луне в более разнообразных формах, чем считалось ранее.

Результаты исследования указывают на то, что молекулы воды могут сохраняться на освещенных солнцем участках Луны в виде гидратированных солей.

А тем временем NASA выставило луноход VIPER на продажу из-за сокращения бюджета

Марсоход "Чанъэ-5", который совершил посадку на Луну в 2020 году, стал первой миссией по возвращению лунных образцов со времен "Аполлона". Марсоход приземлился на северном крае Океана Процелларум, огромного бассейна на ближней стороне Луны.

Интересно, что собранные образцы происходят из более высокой широты по сравнению с теми, что были собраны NASA в 1960-х и 1970-х годах.

Ранее в 2020 году NASA объявило об обнаружении молекул воды на освещенных солнцем участках Луны. Используя данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), NASA нашло воду в кратере в южном полушарии Луны. В 2022 году Китай подтвердил первые наземные доказательства наличия воды на Луне с помощью миссии "Чанъэ-5".

Будущие лунные миссии

Китайские исследовательские усилия продолжила миссия "Чанъэ-6", которая в начале этого года успешно вернула образцы с дальней стороны Луны. Эти исследования имеют решающее значение, поскольку мировые государства, в том числе Китай и США, готовятся к постоянному присутствию на Луне.

Кстати, NASA планирует вернуть астронавтов на поверхность Луны впервые после миссии "Аполлон-17". Новые усилия осуществляются в рамках программы "Артемида".

Читайте на сайте Зонд NASA Juno сделал потрясающие фото циклонических штормов на Юпитере

В то же время Китай не отстает и делает значительные шаги в исследовании Луны, создавая почву для международной гонки за закрепление на Луне. Страна за последнее время нарастила свою способность и стала серьезным конкурентом США в космосе, что тревожит не только Соединенные Штаты, ведь Китай точно не ограничится исключительно научным интересом.