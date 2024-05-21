Китай показал роботов, вооруженных пулеметами

Китайские военные продемонстрировали собак-роботов с пулеметами на спине во время крупнейших в истории страны учений, прошедших вместе с камбоджийскими войсками. Такие машины смогут участвовать в будущих войнах, сохраняя жизнь людям.

Роботы-убийцы

Страшные роботы-собаки с оружием были частью масштабных 15-дневных военных учений под названием "Золотой дракон" в отдаленном тренировочном центре в центральной Камбодже и у побережья страны.

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Во время учений журналисты наблюдали, как персонал выводил роботов на прогулку - но, как сообщается, ни разу не стрелял из пулеметов, прикрепленных к их спинам. Таким образом показали лишь навыки хождения.

Выглядят такие машины как классические робособаки на четырех ногах, а единственным внешним отличием от потребительских аналогов является наличие крепления под пулемет и, собственно, самого оружия.

В этот раз их не показали в работе, но в сети можно найти видео подобной машины , которая стреляет, не прекращая ходить.

Открывая учения, главнокомандующий вооруженных сил Камбоджи Вонг Писен заявил, что новые роботы "усилят возможности" двух армий в борьбе с терроризмом.

Это демонстрация видения того, как может выглядеть будущее войны. Эксперты давно предупреждают, что использование вооруженных дронов или "роботов-убийц", особенно автономных, является этическим минным полем, которое должно быть запрещено на международном уровне на поле боя.

Это не первый случай, когда мы видим четвероногих роботов с оружием в руках. В прошлом году Пентагон объявил, что армия США рассматривает возможность вооружения дистанционно управляемых роботов-собак современными винтовками в рамках своего плана "исследовать сферу возможного" в будущем бою. Американский военный подрядчик под названием Ghost Robotics уже демонстрировал такого робота-собаку, оснащенного винтовкой для стрельбы на большие расстояния.

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Интересно, что компания Boston Dynamics, которая больше всего популяризировала такой форм-фактор роботов, категорически заявила, что привязка оружия к ее роботу-собаке противоречит условиям его эксплуатации. Компания обещала, что не будет "вооружать высокомобильных роботов общего назначения или программное обеспечение", которое она разрабатывает и не собирается поддерживать других в этом.

Что известно об учениях "Золотой дракон":