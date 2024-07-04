После запуска крупнейшей в мире солнечной электростанции Китай строит еще более мощную

Не прошло и месяца с того момента как Китай запустил крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 5 гигаватт. Она может производить 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что, по подсчетам, может в течение целого года питать 2,03 миллиона электромобилей. Теперь стало известно, что страна уже начала обустраивать еще одну электростанцию, мощнее этой.

Стоит отметить, что ничего неожиданного в этом нет, ведь Китай сейчас реализует свой энергетический проект, в рамках которого планируется установить по всей стране 455 гигаватт ветровых и солнечных электростанций. Эти проекты будут расположены в малонаселенных, но богатых на ресурсы районах и направлять произведенную энергию в крупные городские центры, например, городов на восточном побережье Китая. Поэтому как предыдущая станция на 5 гигаватт, так и эта новая, является частью большого плана перехода на чистую энергетику (или по крайней мере частичного перехода, поскольку в рамках этого проекта будут строить и угольные электростанции, хотя и значительно меньшее количество).

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Какова мощность будущей электростанции

Государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group построит солнечную электростанцию мощностью 8 гигаватт и стоимостью почти 11 миллиардов долларов США.

Трудно представить, какую территорию займут солнечные панели для генерации такой мощности, но очевидно, она будет больше, чем у предыдущего рекордсмена, который имеет площадь 810 квадратных километров (81 000 гектаров).

В дополнение к огромной солнечной электростанции, проект также будет включать 4 гигаватта ветровой энергии, 5 гигаватт-часов накопителей энергии, 200 мегаватт солнечной тепловой энергии и 4 гигаватта угольных электростанций. Все это будет расположено в Ордосе, регионе Внутренней Монголии на севере Китая.

Реализация нового проекта начнется в сентябре и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в июне 2027 года.