Конец монополии SpaceX: Китай впервые посадил многоразовую ракету на корабль посреди океана

Китайская космическая программа преодолела рубеж, который ранее был по силам лишь компании Илона Маска. 10 июля 2026 года КНР впервые в истории успешно вернула первую ступень ракеты-носителя Long March 10B после орбитального запуска, использовав для этого уникальную систему с сеткой на морской платформе.

Технологическая революция на море

Во время своего дебютного полета ракета Long March 10B высотой примерно 63 метра успешно вывела спутник на заданную орбиту. Однако главная сенсация произошла через 6 минут после отделения ступеней: разгонный блок совершил вертикальный спуск и мягко приземлился на специальную платформу в океане. Об этом пишет издание Space.

Эта миссия знаменует собой первый успешный контролируемый возврат ракеты-носителя в моей стране и первое в мире восстановление ракеты с помощью сетевой системы,

– прокомментировали представители Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Специалисты пояснили, что ракета Long March 10B работает на комбинированном топливе: ее первая ступень использует керосин и жидкий кислород, а вторая – жидкий метан. В многоразовой конфигурации этот носитель способен доставлять на низкую околоземную орбиту около 16 тонн полезной нагрузки.

Использование морской платформы с сеткой стало ноу-хау, которое отличает китайский подход от опыта SpaceX, где ракеты приземляются непосредственно на опоры.

Как ракета садилась на платформу: смотрите видео

До этого момента только компания SpaceX регулярно осуществляла вертикальные посадки орбитальных ракет, выполнив более 600 таких операций. Пекин стремится догнать лидера рынка, чтобы существенно удешевить доступ в космос и уменьшить количество космического мусора, который летает в космосе и порой падает на Землю.

Многоразовая конфигурация Long March 10B значительно снижает затраты на запуск, предлагая преимущества большой грузоподъемности и высокой экономической эффективности,

– добавили представители CASC в своем официальном отчете.

Китайская сторона не собирается останавливаться на достигнутом. Специалисты планируют повторно отправить восстановленную ступень в полет уже до конца текущего года. Помимо государственной корпорации CASC, над собственными многоразовыми аппаратами работают частные китайские стартапы, среди которых Landspace и Deep Blue Aerospace.

Несмотря на то, что путь к полноценному конкурентному доминированию еще долог, этот успех закладывает прочный фундамент для создания регулярного космического сообщения с низкой себестоимостью.