Технологическая революция на море

Во время своего дебютного полета ракета Long March 10B высотой примерно 63 метра успешно вывела спутник на заданную орбиту. Однако главная сенсация произошла через 6 минут после отделения ступеней: разгонный блок совершил вертикальный спуск и мягко приземлился на специальную платформу в океане. Об этом пишет издание Space.

Эта миссия знаменует собой первый успешный контролируемый возврат ракеты-носителя в моей стране и первое в мире восстановление ракеты с помощью сетевой системы,

– прокомментировали представители Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Специалисты пояснили, что ракета Long March 10B работает на комбинированном топливе: ее первая ступень использует керосин и жидкий кислород, а вторая – жидкий метан. В многоразовой конфигурации этот носитель способен доставлять на низкую околоземную орбиту около 16 тонн полезной нагрузки.

Использование морской платформы с сеткой стало ноу-хау, которое отличает китайский подход от опыта SpaceX, где ракеты приземляются непосредственно на опоры.

Как ракета садилась на платформу: смотрите видео

До этого момента только компания SpaceX регулярно осуществляла вертикальные посадки орбитальных ракет, выполнив более 600 таких операций. Пекин стремится догнать лидера рынка, чтобы существенно удешевить доступ в космос и уменьшить количество космического мусора, который летает в космосе и порой падает на Землю.

Многоразовая конфигурация Long March 10B значительно снижает затраты на запуск, предлагая преимущества большой грузоподъемности и высокой экономической эффективности,

– добавили представители CASC в своем официальном отчете.

Китайская сторона не собирается останавливаться на достигнутом. Специалисты планируют повторно отправить восстановленную ступень в полет уже до конца текущего года. Помимо государственной корпорации CASC, над собственными многоразовыми аппаратами работают частные китайские стартапы, среди которых Landspace и Deep Blue Aerospace.

Несмотря на то, что путь к полноценному конкурентному доминированию еще долог, этот успех закладывает прочный фундамент для создания регулярного космического сообщения с низкой себестоимостью.