Технологічна революція в морі

Під час свого дебютного польоту ракета Long March 10B заввишки приблизно 63 метри успішно вивела супутник на задану орбіту. Проте головна сенсація відбулася через 6 хвилин після розділення ступенів: розгінний блок здійснив вертикальний спуск і м'яко приземлився на спеціальну платформу в океані. Про це пише видання Space.

Ця місія знаменує собою перше успішне контрольоване повернення ракети-носія в моїй країні та перше у світі відновлення ракети за допомогою мережевої системи,

– прокоментували представники Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації (CASC).

Фахівці пояснили, що ракета Long March 10B працює на комбінованому паливі: її перший ступінь використовує гас і рідкий кисень, тоді як другий – рідкий метан. У багаторазовій конфігурації цей носій здатен доставляти на низьку навколоземну орбіту близько 16 тонн корисного навантаження.

Використання морської платформи з сіткою стало ноу-хау, яке відрізняє китайський підхід від досвіду SpaceX, де ракети сідають безпосередньо на опори.

Як ракета сідала на платформу: дивіться відео

До цього моменту лише компанія SpaceX регулярно здійснювала вертикальні посадки орбітальних ракет, виконавши понад 600 таких операцій. Пекін прагне наздогнати лідера ринку, щоб суттєво здешевити доступ до космосу і зменшити кількість космічного сміття, яке літає в космосі та часом падає на Землю.

Багаторазова конфігурація Long March 10B значно знижує витрати на запуск, пропонуючи переваги великої вантажопідйомності та високої економічної ефективності,

– додали представники CASC у своєму офіційному звіті.

Китайська сторона не збирається зупинятися на досягнутому. Фахівці планують повторно відправити відновлений ступінь у політ вже до кінця поточного року. Крім державної корпорації CASC, над власними багаторазовими апаратами працюють приватні китайські стартапи, серед яких Landspace та Deep Blue Aerospace.

Попри те, що шлях до повноцінного конкурентного домінування ще довгий, цей успіх закладає міцний фундамент для створення регулярного космічного сполучення з низькою собівартістю.