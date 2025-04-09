Китай изобретательно посмеялся над попытками Трампа вернуть производства в США

Дональд Трамп вводит большие тарифы для почти всего мира, заставляя платить налог за любой товар, ввозимый из других стран. Одной из целей нового президента является возвращение производств в США из таких стран, как Китай, Индия и Вьетнам. Все они получили индивидуальную ставку пошлины, а для Китая процент поднимают уже второй раз – теперь до 104%.

Китай насмехается

Идея переноса производства в Соединенные Штаты имеет и плюсы, и минусы. Хотя это создаст больше рабочих мест для американцев, это также означает высокие расходы из-за более дорогого рынка труда, а следовательно и высокие цены на конечную продукцию. Кроме того, это фактически возвращает США назад в прошлое, к так называемой экономике производства. Традиционно считается, что экономика производства присуща бедным странам, рабочие которых выполняют тяжелую и грязную работу на заводах и фабриках, а богатые страны, такие как США, берут на себя экономику услуг, которые являются более дорогими и легкими. Именно эту "реиндустриализацию" решил обыграть Китай в новом сгенерированном искусственным интеллектом ролике, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Anonymous в соцсети X.

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Видео изображает стереотипных американцев, которые работают на мрачных фабриках, изготавливая различные товары, которые последние несколько десятков лет изготавливались в Китае, в частности шьют одежду и собирают смартфоны. Все это сопровождается традиционными китайскими музыкальными мотивами и заканчивается слоганом Дональда Трампа "Make America Great Again".

Насмешливый ролик показывает, как американцы будут работать на фабриках вместо китайцев: видео

Видео стало вирусным в китайских социальных сетях, а затем попало в американские. Там оно вызвало большой резонанс и возмутило многих пользователей, которые привыкли воспринимать людей из других стран только как дешевую рабочую силу, которая производит для них всякий пластиковый хлам, а теперь оказалось, что такой дешевой рабочей силой скоро станут они сами, вместо того, чтобы работать в удобных офисах на федеральной работе, с которой их уволил Илон Маск.

В целом можно сказать, что производство в США находится в гораздо лучшей форме, чем это пытается подавать Трамп. Картина, которую он рисует, чтобы набрать политических баллов и принизить заслуги демократов, выглядит так, будто в США вообще ничего не производится, однако это далеко не так. На страну приходится почти 16 процентов мирового производства. Но правда в том, что США передали производство дешевых потребительских товаров развивающимся странам, на аутсорсинг, а сами переориентировались на высокотехнологичные отрасли, такие как фармацевтика, аэрокосмическая промышленность и полупроводники – продукты в большей добавленной стоимостью.