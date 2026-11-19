Что известно о запуске

Ракета стартовала в 6:51 по китайскому стандартному времени с пусковой площадки №9 в провинции Шаньси. Китай подтвердил, что аппарат вышел на запланированную орбиту, и объявил миссию полностью успешной, пишет Interesting Engineering. Этот запуск стал 678-м полетом семейства ракет Long March.

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Как запустили ракету с загадочным спутником: смотрите видео

Китай не раскрыл ни целей миссии, ни производителя аппарата. Определенные подсказки дает само название. Китай использует слово "Shijian", которое переводится как "практика", для аппаратов, тестирующих технологии и отрабатывающих операционные процедуры. Отдельную категорию "Shiyan" отводят экспериментальным аппаратам, предназначенным для разработки технологий.

Размеры спутника могут быть немалыми. Ракета Long March 2D стартовала с обтекателем диаметром 3,8 метра. Он защищал аппарат при прохождении через атмосферу, а его ширина дает представление о доступном для полезной нагрузки пространстве.

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Солнечно-синхронная орбита подходит для миссий, которым требуется стабильное освещение, в частности для наблюдения за Землей. Однако Китай не подтвердил, будет ли Shijian-24 выполнять такую работу.

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В этом году среди запусков Shijian он не первый. В июне Китай вывел Shijian-31 на высокоэллиптическую орбиту, а в январе попытка запустить Shijian-32 завершилась аварией. В марте страна также пополнила флот Shiyan: на орбиту вышли два спутника Shiyan-30 и менее известный аппарат Shiyan-33.

Запуск осложнила погода. В Тайюане холодно, поэтому команда изменила подготовку Long March 2D. Инженеры установили на ракету дополнительную теплоизоляцию, которая безопасно отделилась в первые мгновения полета. Наземные команды также прогрели ключевые секции ракеты перед стартом. Эти меры защитили чувствительное оборудование от низких температур.

Интересно, что на этой ракете не было изменений, внедренных на другой Long March 2D неделей ранее. Та ракета получила усовершенствованный бортовой компьютер и оптимизированную конструкцию, в частности без аэродинамических стабилизаторов. Китай не объяснил, почему на этот раз их не применили. Возможно, дело в более старой производственной партии, однако официального подтверждения нет.

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Рекордное количество запусков

Миссия стала 108-м полетом семейства Long March 2D. Для разработчика, Шанхайской академии космических технологий, это 284-й запуск ракет Long March. Ее дочерняя компания, занимающаяся коммерческими запусками, предлагает Long March 2D на рынке. Всего в этом году Китай осуществил 82 попытки орбитальных запусков.