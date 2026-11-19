Що відомо про запуск

Ракета стартувала о 6:51 за китайським стандартним часом із пускового майданчика №9 у провінції Шаньсі. Китай підтвердив, що апарат досяг запланованої орбіти, і оголосив місію повністю успішною, пише Interesting Engineering. Цей запуск став 678-м польотом сімейства ракет Long March.

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Як запустили ракету з таємничим супутником: дивіться відео

Китай не розкрив ні цілей місії, ні виробника апарата. Певні підказки дає сама назва. Китай використовує слово "Shijian", яке перекладається як "практика", для апаратів, що тестують технології та відпрацьовують операційні процедури. Окрему категорію "Shiyan" дають експериментальним апаратам, зосередженим на розробці технологій.

Розміри супутника можуть бути чималими. Ракета Long March 2D летіла з головним обтічником діаметром 3,8 метра. Він захищав апарат під час проходження крізь атмосферу, а його ширина дає уявлення про доступний для корисного навантаження простір.

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Сонячно-синхронна орбіта підходить для місій, яким потрібне стабільне освітлення, зокрема для спостереження за Землею. Проте Китай не підтвердив, чи виконуватиме Shijian-24 таку роботу.

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Цього року серед запусків Shijian він не перший. У червні Китай вивів Shijian-31 на високоеліптичну орбіту, а в січні спроба запустити Shijian-32 завершилася аварією. У березні країна також поповнювала флот Shiyan: на орбіту вийшли два супутники Shiyan-30 і менш відомий апарат Shiyan-33.

Запуск ускладнила погода. У Тайюані холодно, тож команда змінила підготовку Long March 2D. Інженери встановили на ракету додаткову теплоізоляцію, яка безпечно відокремилася в перші моменти польоту. Наземні команди також прогріли ключові секції ракети перед стартом. Ці заходи захистили чутливе обладнання від низьких температур.

Цікаво, що ця ракета не мала змін, які впровадили на іншій Long March 2D тижнем раніше. Та ракета отримала вдосконалений бортовий комп'ютер та оптимізовану конструкцію, зокрема без аеродинамічних стабілізаторів. Китай не пояснив, чому цього разу їх не застосували. Можливо, річ у старішій виробничій партії, проте офіційного підтвердження немає.

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Рекордна кількість запусків

Місія стала 108-м польотом сімейства Long March 2D. Для розробника, Шанхайської академії космічних технологій, це 284-й запуск ракет Long March. Її дочірня компанія з комерційних запусків пропонує Long March 2D на ринку. Загалом цього року Китай здійснив 82 спроби орбітальних запусків.