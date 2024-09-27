Новая подводная лодка Китая утонула почти мгновенно после спуска на воду

Недавняя попытка Китая усилить свой флот закончилась полным провалом. Весной страна спустила на воду новенькую субмарину, а та сразу же утонула. Хотя официальных комментариев Пекина по этому поводу не было, журналисты получили данные американской разведки об этом инциденте.

Что случилось

Опираясь на разведданные американских чиновников, Wall Street Journal пишет, что авария произошла в конце мая или в начале июня вблизи Уханя. Власти скрыли факт катастрофы.

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Сообщается, что это была атомная субмарина, которые обычно производятся в северо-восточном китайском городе Хулудао. Однако этот, похоже, был построен на судостроительном заводе Wuchang вблизи Уханя.

По данным источников, это была первая подводная лодка нового класса подводных лодок, известного под названием "Чжоу", с характерной Х-образной кормой.

Из-за секретного характера всей операции и отказа китайского правительства и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) даже признать, что что-то произошло, детали остаются в тайне. Однако эксперты за пределами американского правительства считают, что на нём, вероятно, перевозили ядерное топливо.

Неудивительно, что ВМС НОАК пытаются скрыть тот факт, что их новая первоклассная атомная ударная подводная лодка затонула возле пирса. В дополнение к очевидным вопросам относительно стандартов подготовки и качества оборудования, этот инцидент поднимает более глубокие вопросы относительно внутренней подотчетности НОАК и надзора за китайской оборонной промышленностью, которая уже давно страдает от коррупции,

– сказал представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности.

Хотя спутниковые снимки свидетельствуют, что обломки подводной лодки были изъяты, американские официальные лица сообщили газете, что им неизвестно, брали ли китайские чиновники пробы воды в той части реки Янцзы, где затонула лодка, чтобы проверить ее на предмет радиации. Однако эксперты говорят, что с большой вероятностью все в порядке, поскольку риск ядерной утечки во время плавания подводной лодки, является низким.