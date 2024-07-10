Китайские астронавты вышли в космос, чтобы модифицировать свою космическую станцию: что они сделали

На прошлой неделе двое тайконавтов – так называют китайских астронавтов – вышли за пределы космической станции "Тяньгун", чтобы защитить ее внешнюю часть от космического мусора, угроза столкновения с которым возникла после очередного взрыва российского спутника. Ранее из-за этой же угрозы экипаж Международной космической станции вынужден был прятаться в своих кораблях.

Что произошло на станции "Тяньгун"

Инженер Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Лю Мин в интервью государственной информационной сети CCTV сообщил, что выход в открытый космос был сосредоточен прежде всего на установке защитных устройств на внешних кабелях и трубопроводах, чтобы повысить долгосрочную безопасность и стабильность космической станции, а также уменьшить риски, связанные с потенциальными столкновениями с космическим мусором.

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Эта новость появилась после того, как в конце прошлого месяца устаревший спутник наблюдения Земли "Ресурс-П1" распался на орбите, заставив астронавтов на борту Международной космической станции спрятаться внутри своих космических кораблей. Он распался на более 100 обломков, которые сейчас отслеживает Космическое командование США, и множество мелких, которые отследить невозможно. Вместо того чтобы укрыться на месте, экипаж китайской космической станции "Тяньгун" получил указание усилить ее физическую защиту.

Астронавт Ли Конг был перемещен в нужное место с помощью роботизированной руки, а член экипажа Е Гуанфу передал ему необходимое оборудование. Третий астронавт Ли Гуаньгу наблюдал за миссией из центрального модуля Тяньхэ. Выход в открытый космос длился 6,5 часа и прошел практически без осложнений. По сообщению SCMP, оба члена экипажа якобы даже шутили, соревновались, кто быстрее доберется до определенного места, и позировали перед камерой.

Трое тайконавтов находятся в орбитальной лаборатории с 26 апреля и уже установили несколько защитных устройств на лабораторном модуле станции "Ментянь" во время выхода в открытый космос 28 мая. Во время последней миссии были установлены другие защитные устройства в лаборатории "Вэньтянь" и основном модуле "Тяньхэ".

Космический мусор может иметь катастрофические последствия, если он столкнется с космическим кораблем на орбите. Даже мельчайшие частицы мусора в космосе разгоняются до таких скоростей, что встреча с ними может обернуться разрушительными последствиями, не говоря уже о чем-то большем. Ученые говорят, что столкновение с десятисантиметровым объектом "вероятно, повлечет катастрофический распад цели". Между тем орбита нашей планеты со временем становится все более захламленной, а это означает, что космическим агентствам придется проявлять творчество, чтобы обеспечить выживание своих экипажей.